Cả gia đình bao che cho con rể sát nhân

Thành bị điều tra hành vi Giết người. Ảnh: Danh Toại.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Bình Định tạm giữ hình sự Võ Văn Thành (22 tuổi, ngụ Bình Thuận) về hành vi Giết người.

Trước đó, tối 30/1, Công an xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) báo tin cho công an huyện về việc thôn An Xuyên 3 xảy ra "tai nạn" làm một người chết. Nạn nhân Nguyễn Thanh Hào (20 tuổi) trong lúc say rượu đã cầm hung khí đuổi chém mẹ ruột và bị ngã khiến lưỡi dao đâm vào ngực chết tại chỗ.

Nội dung trên được báo về công an tỉnh và cán bộ điều tra đến nhà anh Hào trong đêm nhưng gia đình không cho khám nghiệm tử thi và mọi dấu vết tại hiện trường đã được xóa sạch. Nghi vấn cái chết của nạn nhân có nhiều khuất tất, Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng chính quyền địa phương động viên gia đình anh Hào hợp tác làm rõ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy anh Hào có dấu hiệu bị người khác đoạt mạng. Xâu chuỗi nghi vấn, anh rể nạn nhân là Thành bị bắt khẩn cấp vì có những lời khai mâu thuẫn với thực tế.

Tại cơ quan điều tra, Thành nhận tội và khai rằng đêm xảy ra án mạng Hào dẫn bạn về nhà đánh bài. Bị mẹ Nguyễn Thị A la rầy, Hào lớn tiếng dọa chém bà nên Thành can ngăn.

Trong lúc xô xát, Thành bị Hào đánh đau nên đã vung dao đoạt mạng em vợ. Sợ con rể vướng lao lý, gia đình bà A bàn cách xóa sạch dấu vết hiện trường và tung tin Hào thiệt mạng vì tự ngã lên con dao khi đuổi chém đấng sinh thành.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi che giấu tội phạm đối với những người có liên quan.

Theo Danh Toại (VNE)