Cả gia đình bị bảo vệ đánh khi đi xem ca nhạc?

Cả nhà bị đánh

Theo tố cáo mà bà Huỳnh P. (SN 1978, ngụ P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM) gửi chúng tôi: Gia đình bà gồm 5 đã bị một nhóm người lạ tấn công, hành hung khi đi xem chương trình ca nhạc tại sân khấu Trống Đồng (đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1). Trong đơn, bà P. còn khẳng định, nhóm người lạ trên chính là bảo vệ của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ bảo vệ Kiên Long (trụ sở trên đường Cô Giang, P. Cô Giang, Q.1).

Anh Huỳnh D. kể lại việc bị nhóm người lạ hành hung khi cùng cả nhà vừa xem xong chương trình ca nhạc tại sân khấu Trống Đồng, Q.1. Ảnh: Đàm Đệ

Theo biên bản ban đầu tại công an P. Bến Thành, đêm 12/5, 5 thành viên trong gia đình bà P. đến sân khấu Trống Đồng để xem ca nhạc. Vì hâm mộ ca sỹ hải ngoại Phi Nhung sẽ biểu diễn tại đây, nên 4/5 thành viên trong gia đình đã có mặt từ rất sớm và ngồi hàng ghế đầu. Riêng bà P. đến 19h40 mới có mặt và gọi điện thoại cho người em trai là anh Huỳnh D. (SN 1983) ra cổng để đón vào.

Khi tới khán đài, chỉ còn cách vị trí ngồi của gia đình khoảng 2m thì hai chị em bà P. bất ngờ bị bảo vệ của Công ty Kiên Long chặn lại, bắt trở ngược xuống phía dưới rồi mới được đi lên. Trong lúc cự cãi, giữa Huỳnh D. và một bảo vệ (xác định tên là Bùi Thái Dương, SN 1988) đã có xô đẩy qua lại do người bảo vệ tên Dương đã hất tay trúng mặt bà P. Thấy nhóm bảo vệ hung hãn và nhiều khán giả khác can ngăn, nên anh Huỳnh D. kéo người chị đi theo lối mà các bảo vệ đã yêu cầu trước đó.

Bà P. xác nhận: “Lúc này Huỳnh D. có buông một câu nói nóng nảy trước khi bỏ đi”.



Đến 22h45 cùng ngày, sau khi hết chương trình ca nhạc, gia đình bà P. kéo nhau ra về. Đến cổng, Huỳnh D. đã gặp lại bảo vệ Dương và lúc này Huỳnh D. chủ động xin lỗi, bắt tay Dương vì đã có lời không hay lúc nóng nảy.

Nhưng khi vừa ra khỏi cổng sân khấu Trống Đồng, Huỳnh D. đã bị chặn lại bởi 3 thanh niên mà theo nhiều khán giả xác nhận, trước đó những người này đã mặc đồng phục của Công ty Kiên Long...

Hiện trường vụ cả nhà bà Huỳnh P. bị đánh, ngay trên vỉa hè trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành. Q. 1. Ảnh: Đàm Đệ

Biết chuyện chẳng lành, Huỳnh D. nhanh chân leo lên một taxi gần đó... Tuy nhiên, nhóm thanh niên không tha, tiến tới bao vây chiếc taxi. Do bị khóa chốt bên trong, không làm gì được Huỳnh D., nên nhóm thanh niên quay sang đập phá taxi... Thấy em trai bị uy hiếp, bà P. xông đến liền bị một thanh niên đấm vào mặt. Thấy chị bị đánh, Huỳnh D. từ taxi mở cửa bước xuống liền bị nhóm người xông vào đánh hội đồng khiến anh phải tháo chạy.

Chạy được 5m, Huỳnh D. ngã xuống đường, bị nhóm người trên lao tới đấm đá túi bụi. Không chỉ hành hung bà P. và anh Huỳnh D., 2 người phụ nữ đi cùng chạy đến can ngăn cũng bị nhóm thanh niên đánh ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của rất đông khán giả vừa ra về.

Không thừa nhận

Vụ lộn xộn kéo dài đến 0h30 ngày 13/5, những người liên quan được công an P. Bến Thành, Q.1 mời về trụ sở làm việc.

Theo giám định ban đầu của Bệnh viện Sài Gòn, anh Huỳnh D. đã bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu, tay chân, tình trạng vẫn còn nhức đầu, choáng váng thường xuyên, hiện đang được theo dõi, điều trị phục hồi.

Theo bà P., ngay trong sáng 13/5, tại trụ sở Công an P. Bến Thành, bà P. đã gặp gỡ hai đại diện của Công ty Kiên Long là ông Văn và ông Dũng. Tại đây, 2 đại diện này đã xin lỗi gia đình và xin hỗ trợ chi phí tiền thuốc điều trị của anh Huỳnh D.

Tuy nhiên, phía gia đình bà P. đưa ra đề nghị được gặp 3 người đã có hành vi côn đồ, sau nhiều cách như: đối chất trực tiếp với số bảo vệ tham gia ca trực đêm 12/5, đến công ty nhận diện…Cuối cùng thì đại diện của Công ty Kiên Long đồng ý bằng cách cho nhận diện qua ảnh và hẹn 15h cùng ngày sẽ cung cấp hình ảnh.

Vẫn theo bà P. :“Gia đình tôi đã đợi rất lâu nhưng không thấy ông Văn liên lạc cung cấp hình ảnh nhận diện. Đến tối 13/5, khi chúng tôi liên lạc qua điện thoại thì ông Văn cho biết hình ảnh đã chuyển ra công an P. Bến Thành”.

Chiều ngày 14/5, trao đổi với PV, ông Dương Minh Phương – Phụ trách hành chính của Công ty Kiên Long khẳng định: “Hiện vụ việc đang được công an thụ lý, điều tra". Ông Phương xác nhận, tối 12/5 giữa bảo vệ công ty là Bùi Thái Dương và phía gia đình bà P. có xảy ra cự cãi, nhưng chuyện gia đình bà P. bị hành hung bởi những người không mặc đồng phục công ty Kiên Long thì công ty không biết đó là nhóm người nào (?).

Khi được hỏi, nếu cho rằng nhân viên của công ty không hành hung gia đình bà P., vậy lý do gì khi đến trụ sở công an P. Bến Nghé, 2 đại diện của công ty lại xin lỗi và đề nghị được hỗ trợ tiền thuốc men cho người bị đánh? Lúc này ông Phương xác nhận: “Chúng tôi xin lỗi về cách cung cách phục vụ của nhân viên, không làm người khác hài lòng. Còn chuyện xin chịu tiền thuốc men là do chúng tôi tỏ ra thiện chí”.

Bà P. bức xúc: “Sân khấu Trống Đồng là một nơi giải trí lành mạnh, văn hóa, văn minh… nhưng không ngờ một số người lại có hành vi côn đồ, thiếu văn hóa ngay giữa chốn đông người như thế... Chúng tôi kiến nghị làm rõ, xử lý nghiêm”.

Theo Đàm Đệ (VNN)