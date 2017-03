Cả gia đình bị côn đồ truy sát giữa đường

Ngày 4/7, vợ chồng ông Lê Văn Khanh (55 tuổi, ngụ ấp 3B, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) cùng hai người con đã đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo về việc họ bị nhóm côn đồ đuổi chém, đập phá tài sản vào rạng sáng cùng ngày.



Làm việc với cảnh sát, chị Lê Kim Loan (31 tuổi, con gái ông Khanh) cho biết, khoảng 1h sáng chị đang bán bánh bao thì có 3 thanh niên đi xe máy đến hỏi mua. Sau khi hỏi giá, những người này văng tục khi cho rằng đắt hơn tiệm bên đường. Tuy đã giải thích bánh có nhiều loại giá nhưng các thanh niên vẫn liên tục chửi thề. Bực mình, chị Loan bảo "sang bên đường mà mua". Họ không nói gì, nổ máy bỏ đi.







Những người trong gia đình ông Khanh bị thương tích. Ảnh: N.T

Theo Nguyệt Triều - Hoàng Lê (VNE)



Khoảng 10 phút sau, đám thanh niên quay lại cùng chục người khác với gậy gộc, mã tấu. Họ đuổi đánh, đập phá xe bánh của chị Loan. Vợ chồng ông Khanh và em trai chị Loan chạy ra can ngăn cũng bị nhóm côn đồ đuổi đánh, chém tán loạn. Mặc các nạn nhân van xin, đám đông vẫn hành hung cho đến khi mọi người nằm sõng soài trên vỉa hè chúng mới bỏ đi.Nhiều người dân xung quanh chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám xông vào can ngăn, giúp đỡ các nạn nhân do thấy đám thanh niên quá hung tợn. “Ngay sau khi chúng bỏ đi, tôi gọi điện cho cảnh sát 113 và Công an xã Thới Hòa nhưng chờ mãi không thấy ai đến. Mọi người đành phải dắt nhau vào viện cấp cứu", ông Khanh nói.Trao đổi với PV, ông Lê Bá Hòa, Trưởng công an xã Thới Hòa cho biết, khi lực lượng của xã có mặt tại hiện trường thì các nạn nhân đã đi cấp cứu nên không thể lấy lời khai. Đến sán, gia đình ông Khanh đến thẳng Công an Bình Dương trình báo nên không nắm vụ việc.Công an Bình Dương đang truy tìm những kẻ liên quan từ những manh mối do gia đình nạn nhân cung cấp.