Cả gia đình bốn người bị thảm sát

Chiều 13-8, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã trực tiếp có mặt tại Yên Bái nghe báo cáo và chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt đối tượng giết bốn người ở thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã cử tổ công tác đặc biệt tới hiện trường vụ án để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Nạn nhân gọi điện thoại trước khi bị giết

Trước đó, chiều tối 12-8, người dân khu vực thôn Cầu Cài hoảng hốt phát hiện bốn thi thể. Trên người các nạn nhân đều có vết chém dã man. Ngày 13-8, Công an tỉnh Yên Bái đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Công an. Bốn nạn nhân được xác định gồm anh Trần Văn Long (sinh năm 1983), chị Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995, vợ của anh Long), bé trai hai tuổi Trần Văn Tuyền (con anh Long, chị Hoa) và Phàn Thị Hòa (sinh năm 2000, em gái chị Hoa). Cả bốn người trong gia đình trên đều là dân tộc Dao, đã bị giết tại lán nương của gia đình.

Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, vợ anh Long đã gọi điện thoại về cho người thân nói vợ chồng anh chị bị một người tên Hùng đánh bầm tím người và sau đó cúp máy. Người thân gọi điện thoại lại cho chị Hoa nhưng không thể liên lạc được.

Cha mẹ chị Hoa lo lắng và đến lán trại nơi vợ chồng anh Long làm nương rẫy. Khoảng 19 giờ ngày 12-8, mọi người có mặt thì phát hiện chị Hòa (em ruột của chị Hoa) và con trai chị Hoa đã chết. Lập tức gia đình báo cho công an và tìm kiếm vợ chồng anh Long nhưng không thấy. Đến khoảng 6 giờ sáng 13-8, lực lượng chức năng và người dân mới tìm được thi thể của vợ chồng anh Long.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: CTV

Mang súng lẩn trốn?

Công an tỉnh Yên Bái xác định Đặng Văn Hùng (sinh năm 1989) ở cùng thôn với nạn nhân đã ra tay sát hại bốn người. Theo dấu vết tại hiện trường, vợ chồng anh Long và chị Hoa bị chém chết trên nương, còn chị Hòa (em gái chị Hoa) và cháu Tuyền bị chém chết tại lán nương của gia đình anh Long.

Theo nhận định ban đầu, có thể nghi phạm sau khi sát hại vợ chồng anh Long trên nương rẫy xong thì phát hiện chị Hòa và cháu Tuyền nên tiếp tục lao đến chém chết tại chỗ hai người này. Khoảng cách giữa nơi vợ chồng anh Long bị giết với dì cháu Hòa khoảng 500 m.

Theo thông tin từ nhiều nguồn, Hùng là đối tượng ngỗ nghịch ở địa phương. Sau khi gây án, Hùng đã về nhà và nói: “Đã chém chết cả nhà anh Long” rồi bỏ trốn vào rừng cùng một phụ nữ hơn Hùng khoảng 10 tuổi. Ngoài ra, khi làm rẫy Hùng có hai khẩu súng nhưng sau khi vụ án xảy ra thì hai khẩu súng không còn ở lán của gia đình Hùng. Cơ quan chức năng nghi ngờ Hùng đã mang theo hai khẩu súng để bỏ trốn.

Nơi hung thủ ẩn náu là khu vực biên giới giáp ranh với Trung Quốc, có địa hình núi cao hiểm trở, cách chân núi khoảng một giờ leo núi nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng trinh sát đang tiếp tục truy bắt nghi phạm này. Cơ quan chức năng xác định Hùng đang ở trong núi nên đã huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ bao vây khu vực rừng nơi nghi phạm ẩn náu và chốt chặn tại các khu vực chân núi, đường mòn. Công an cũng huy động chó nghiệp vụ để truy bắt.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng điều tra truy bắt nghi phạm. Ngoài ra lực lượng trinh sát của Bộ Công an cũng tăng cường với công an địa phương truy bắt nghi phạm.