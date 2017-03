Cả gia đình thuê xế hộp đi móc túi

Ngày 20/6, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thọ (53 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản. Con gái bà này là Nguyễn Thị Xuân (23 tuổi) cũng bị điều tra, song được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Liên quan đến vụ án, chồng của Thọ là Nguyễn Quang Sinh (58 tuổi) cũng bị tạm giữ hành chính để làm rõ có hay không biết chuyện vợ và con gái trộm cắp tài sản.



Bà Thọ bị bắt giam. Ảnh: Quốc Dũng

Trước đó, sáng 19/6, trong lúc chị Trang (ngụ Hà Nội) đang tham quan các hiện vật trong Dinh 3 (Dinh Bảo Đại) thì bị kẻ gian móc túi lấy 18 triệu đồng.

Nhận được tin báo, các trinh sát kiểm tra camera an ninh trong Dinh, phát hiện trước đó vài chục phút, lúc chị Trang đang mải mê tham quan chụp ảnh thì bị mẹ con Thọ đeo bám. Trong đó, Xuân đã có hành vi cản đường và cố tình tạo bức chắn cho bà Thọ rạch giỏ của chị Trang lấy tiền.

Liền sau đó cặp đôi này bị bắt giữ ngay trong Dinh 3 cùng với chiếc điện thoại di động kẹp 2 miếng dao lam hai bên vỏ, là dụng cụ để họ rạch giỏ nạn nhân. Cảnh sát cũng phát hiện chồng Thọ đang bế cháu ngoại 2 tuổi (con của Xuân) ngoài bãi đậu xe cùng với số tiền vừa trộm được của chị Trang.

Theo cơ quan điều tra, đây là băng trộm xuyên tỉnh và có tổ chức bài bản. Vợ chồng Thọ cùng con gái và đứa cháu ngoại 2 tuổi đã thuê ôtô Innova từ Vinh vào Đà Lạt "du lịch kết hợp làm ăn" bằng cánh trộm cắp tài sản. Gia đình này thừa nhận vừa tới Đà Lạt, ra tay vụ đầu tiên thì thì bị bắt.

Trong khi gia đình Thọ bị công an bắt thì chiếc Innova đã tức tốc rời khỏi Đà Lạt. Các nghi can đều khai không nhớ số xe và tên tài xế. Tuy nhiên qua truy xét công an cho biết, người điều khiển chiếc ô tô tên Quang.

Theo Quốc Dũng (VNE)