CA Hải Phòng công bố thông tin vụ án 'làm xiếc' với vàng của BBG

Đối tượng Lê Minh Quang

Ngày 28-5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng đã mời C50 Bộ Công an, Viện KSND thành phố họp bàn đã thống nhất ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bẳt, khám xét khấn Quang và 18 trụ sở các công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh BBG trên toàn quốc về tội Kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự.

Kiếm lời trái phép nhiều tỉ đồng

Trước đó ngày 24-5, Quang bị bộ đội biên phòng cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) tạm giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Lào, sau đó bị áp giải về Hải Phòng để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản.

Theo lời khai của Quang, từ năm 2011 đến tháng 6-2014, BBG kinh doanh môi giới vàng tài khoản cho FX3A và Big future qua Công ty Nhân đôi, Công ty Sao vàng, Công ty Big Future, Công ty cổ phần Đầu tư truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (IMMS), Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thắng. Tuy không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng Quang vẫn quảng cáo và môi giới cho khoảng hơn 200 nhà đầu tư (khách hàng) tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số tiền khoảng 10 tỉ đồng. Số tiền thu được từ các nhà đầu tư, Quang chuyển cho các đối tác và được hưởng tiền môi giới khoảng 2 tỉ đồng.

Cuối năm 2013, Big Future nghỉ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, Quang đã nhờ mua lại phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future hết số tiền 75.000USD để các công ty BBG tự tổ chức kinh doanh sàn vàng do Quang là người trực tiếp quản trị, điều hành hoạt động này cùng một số đối tượng khác.

Qua điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra đã phát hiện đã có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản dưới sự tổ chức của BBG với số tiền khoảng 678,9 nghìn USD. Đến nay, số tiền khách hàng đã rút ra khoảng 411,6 nghìn USD và số tiền BBG thu phí từ khách hàng là 86.974 USD, tương đương hơn 1,7 tỉ đồng.

Chỉ tính riêng hoạt động của BBG tại Hải Phòng từ đầu năm 2014 đến nay đã thu hút được hơn 20 nhà đầu tư vàng tài khoản với số tiền tham gia đầu tư là khoảng hơn 300 triệu đồng và thu hút được khoảng hơn 100 nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính với số tiền khoảng 70 tỉ đồng, thu lời cá nhân được khoảng hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư, Chi nhánh đã chuyển khoản cho Quang cùng hồ sơ, hợp đồng.

Lập rất nhiều công ty...

Cũng theo lời khai của Quang, trong thời gian qua, các công ty BBG còn hoạt động nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản rồi quy đổi ra vàng vật chất (vàng thành phẩm trang sức) để kinh doanh và trả lãi cho nhà đầu tư với lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng. Số lượng nhà đầu tư đến nay khoảng trên 1.000 người với tổng số tiền các nhà đầu tư đã hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư chuyển cho các công ty BBG là trên 400 tỉ đồng.

Để thu hút các nhà đầu tư, các công ty BBG đã trực tiếp giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư về việc kinh doanh vàng tài khoản, gốm vẽ vàng và khai khoáng để các nhà đầu tư tham gia. Toàn bộ số tiền thu được từ các nhà đầu tư nói trên, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng; còn lại phần lớn số tiền trên được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 01 xe ô tô BMW, 01 xe ô tô Rangrover hết khoảng 05 tỷ đồng; mua nhà tại Đà Nằng hết khoảng 2.5 tỷ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phục vụ việc kinh doanh của các công ty BBG).

Theo CA Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư BBG được đăng ký thành lập từ 8-6-2011 tại Sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng, có địa chỉ hoạt động tại số 22,Lý Tự Trọng (TP Hải Phòng), người đại diện là Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quang, SN 1983 (trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Ngoài ra Quang còn thành lập các công ty BBG khác tại Nghệ An, Đà Nẵng, TP HCM và 14 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành khác. Các công ty hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quang, hoặc người do Quang thuê. Theo cơ quan điều tra, trong giấy phép thành lập các công ty BBG nói trên đều không có quy định nào cho phép các đơn vị này được hoạt động giữ hộ vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản.

Khách hàng khi đầu tư sẽ được nhân viên của BBG cài đặt hoặc hướng dẫn tự cài đặt phần mềm MT4 để theo dõi hoặc trực tiếp kinh doanh. Đáng chú ý, nhiều khách hàng sử dụng phần mềm này cho biết thường xuyên gặp sự cố lỗi, lệch, sau một thời gian kinh doanh đều thua lỗ, nên họ nghi ngờ có sự can thiệp vào phần mềm MT4 trong quá trình họ sử dụng để kinh doanh.

Ngoài ra, trong hoạt động nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân thì trong các hợp đồng, ngoài việc ghi trả lãi suất cao, các công ty BBG đều yêu cầu khách hàng cam kết không được rút vốn trước kỳ hạn, các công ty BBG được toàn quyền sử dụng số tiền khách hàng đã gửi, đầu tư và khách hàng không được biết các công ty BBG sử dụng tiền của mình vào mục đích gì.

CA Hải Phòng cũng cho biết: gần đây, các công ty BBG đã gặp khó khăn trong việc trả lãi, gốc cho khách hàng; nhiều chi nhánh của BBG không có khả năng tri trả, không có kinh phí hoạt động…