Cả làng đánh chết cẩu tặc như thế nào?

Ngày 27/8, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hai kẻ trộm chó là Đặng Văn Thịnh (41 tuổi, ở xã Danh Thắng) và Đặng Bá Đông (37 tuổi, ở xã Xuân Cẩm) đã bị đánh chết. Sau đó cả làng Danh Thượng đã cùng ký vào đơn "nhận tội".

Ông La Tuấn Khương (trưởng thôn) cùng người dân làng Danh Thượng,xã Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, 2 kẻ trộm chó bị đánh chết không xa lạ đối với họ. Đây không phải là lần đầu 2 đối tượng này trộm chó của làng. Họ ở xã bên, mấy lần người dân bị trộm mất chó, đuổi bắt không được.

Hai người trong một vụ trộm chó bị đánh gần chết được công an giải cứu đưa đi bệnh viện.

Đuổi đánh cẩu tặc

Khi xảy ra án mạng là lúc chập tối 27/8/2013. Hầu hết người trong làng Danh Thượng (chia làm 3 thôn với khoảng 900 hộ dân) mới đi làm đồng về.

Ông Nguyễn Văn Thu (47 tuổi, dân trong thôn, là thợ nề) kể lại, lúc đó ông đang xây ở gần nhà. Đang chuẩn bị về nghỉ, ông chợt nghe tiếng hô hoán: “Trộm!”, “Bắt trộm!”, “Trộm chó!”.

Trộm chó không là điều xa lạ với người dân làng Danh Thượng như ông Thu. Theo phản xạ tự nhiên, ông lao ra đường, thấy 2 thanh niên đang chạy ngược chiều lại. Ông quát: “Đứng lại”. Lập tức một đối tượng vung roi điện dài khoảng 2m về phía ông Thu. Trời đã chập choạng tối nên ông Thu nhìn thấy cây roi phát ra ánh sáng xanh rờn, tiếng kêu “rẹt rẹt”.

Ông Thu vội co người lùi lại nhưng không kịp. Đầu roi điện sượt qua bụng ông để lại một vệt bỏng. Lúc này ông thấy, hàng chục người đã đuổi chặn trước và sau 2 tên trộm. Chúng vội phóng xuống ruộng lúa bên cạnh.

Ông Thu trấn tĩnh rồi lao theo túm được một đối tượng. Ông và tên trộm vật nhau một lúc dưới ruộng thì thấy nhiều người đuổi đến nơi. Vẻ mặt ai cũng phẫn nộ trước kẻ trộm chó. Càng lúc người kéo đến càng đông. Lúc này trời nhá nhem. Ông Thu không nhận mặt được ai mà chỉ nghe tiếng hò hét. Người dân nhặt gạch ném túi bụi vào kẻ trộm chó. Tên còn lại cũng bị mọi người chặn bắt lại đánh ngay phía trên đường.

Trước đó ít phút, ông La Văn Cường (45 tuổi) đứng chơi ở chỗ ông Thu làm việc. Ông Cường cho biết, đang trên đường về nhà, bỗng thấy 2 thanh niên phóng xe máy rất nhanh. Ông chưa định thần thì nghe tiếng hô bắt trộm. Ông đã kịp lùi lại khi 2 tên cẩu tặc rồ ga phi thẳng về phía mình. Sau đó chúng cua xe nhưng lại đâm ngay vào xe máy khác chạy ngược chiều và ngã ra đường. 2 tên vứt xe bỏ chạy một đoạn mới thì gặp ông Thu. Lúc ông Cường ra đến nơi thì 2 tên trộm đã bị bắt rồi bị đánh đến chết.

Ông Thu và ông Cường cho biết, bình thường, dân trong xóm ít ai dám chặn bắt bọn trộm chó. Chúng rất hung hãn, sẵn sàng lao xe vào người dân. Hơn nữa chúng sử dụng roi điện nguy hiểm. Đây là loại roi tự chế có cán dài nối với dây điện cột thòng lọng. Bọn cẩu tặc sử dụng roi điện bắt chó rất nhanh. Thấy chó đứng trước nhà, chúng vung roi phát điện. Nặng thì chó chết luôn, nhẹ thì bất tỉnh. Cẩu tặc chỉ việc ôm lên xe phóng đi. Nhiều lần, bọn cẩu tặc ra tay ngay trước mặt chủ nhà nhưng không ai đuổi kịp.

Vụ cẩu tặc bị dân đuổi bắt và đánh chết là do bọn chúng chạy vào đường trong thôn vòng vèo rồi đâm phải chiếc xe đi ngược chiều, không tiếp tục phóng xe được.

Ông La Tuấn Khương (trưởng thôn Danh Thượng 2) cho biết, tối hôm đó ông vừa đi làm về, chưa kịp đi tắm thì thấy công an xã đến nhà cho biết dân làng vừa đánh chết cẩu tặc.

Ông Khương vội đi ra hiện trường, thấy một đối tượng còn thoi thóp thở. Ông bảo mọi người gọi xe chở đối tượng đi viện nhưng không cứu được. Sau đó, có nhiều công an đến hiện trường, ông cũng ở lại đó tới gần nửa đêm mới về.

Bắt người khó hiểu

Có một điều ông La Tuấn Khương lấy làm khó hiểu là cách làm việc của cơ quan công an. Ông Khương là trưởng thôn, đại diện cho dân làng nhưng cho đến nay, công an đã khởi tố, bắt, triệu tập rồi thả người nhưng ông không hề được thông qua một tờ biên bản, giấy tờ nào về vụ việc, kể cả biên bản khám nghiệm hiện trường. Thậm chí, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) giữ người cũng không hề thông báo một lời nào với gia đình họ.

Ông Khương kể, gần 11h đêm, cán bộ công an tỉnh và huyện nhờ ông mời ông La Văn Cường đến làm việc. Sau đó, họ mời ông Cường ra ủy ban xã và giữ luôn. Hôm sau ông Khương mới biết ngoài ông Cường còn có 3 người nữa bị công an triệu tập và giữ luôn từ đêm qua. Trong ngày 28/8, cơ quan công an còn triệu tập thêm một số người. Cuối cùng, 13 người dân trong làng bị đưa lên xe về nơi tạm giữ của tỉnh để điều tra vụ việc.Tuy nhiên, từ khi người đầu tiên bị giữ đêm 27/8 đến sáng 29/8, gia đình họ không nhận được thông báo gì.

Sáng 29/8, rất đông người dân kéo đến nhà ông Khương hò hét, yêu cầu ông trả lời về sự “mất tích” của người thân. Sau đó, ông Khương cùng mọi người kéo lên xã. Lúc này họ nghe một cán bộ đọc thông báo 7 người trong thôn bị khởi tố về tội “giết người”. 6 người còn lại đã được thả về chiều hôm đó. Tuy nhiên, người dân đã phản ứng gay gắt và cùng làm đơn xin “nhận tội” tập thể. Đến chiều 30/8, Chủ tịch xã Danh Thắng thông báo cả 7 người còn lại được tại ngoại. Những người này nhận quyết định khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Dân làng thôn Danh Thượng 2 vẫn không chấp nhận việc 7 người này bị khởi tố. Họ tiếp tục làm đơn kiến nghị. Cả làng vẫn một mực nhận tội chung và đề nghị “hãy xử tội cả làng”. Ông Khương cũng thay mặt cho cả làng làm đơn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền và cho rằng, 13 người dân làng đã bị ép cung.

Ông Khương cũng cho biết, ông đã làm đơn gửi cho chương trình “Dân hỏi, bộ trưởng trả lời” của Đài truyền hình Việt Nam, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an trả lời về vấn đề này.