Cà Mau: Danh tính người chạy chức vẫn chưa được tiết lộ

Từ ngày 6/5, đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương do ông Nguyễn Văn Hỷ, Vụ trưởng Vụ 7 làm trưởng đoàn đã làm việc tại Cà Mau xung quanh chuyện ông Bí thư Tỉnh ủy Võ Thanh Bình nộp lại số tiền 100 triệu đồng do một cá nhân mang đến “chạy chức”, chuyện bố trí cán bộ và can thiệp quá sâu vào một số vụ án được xét xử tại địa phương…

Xung quanh những vụ việc trên, UBKT Trung ương trước đó đã yêu cầu ông Võ Thanh Bình làm bản tường trình để tường trình lại hết những sự việc liên quan đến ông và nộp lại cho đoàn kiểm tra. Ông Bình đã một lần khất hẹn và cho biết quá bận nên hẹn lại sẽ nộp vào ngày 3/5.

Tuy nhiên ngày 3/5, rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên cho đến tối hôm 5/6, khi đoàn kiển tra của UBKT Trung ương xuống làm việc ông mới đem nộp bản tường trình này.

Một nguồn tin cho biết, ông Bình tường trình khá chi tiết theo yêu cầu của UBKT Trung ương trên một văn bản đánh máy thưa chữ dài trên 10 trang giấy. Trong đó nêu lên những vấn đề về việc bố trí cán bộ, những vụ việc “can thiệp án”, “neo” án và nhất là vụ việc chạy chức 100 triệu đồng cũng như lời phát biểu “nếu nhận thì hai tuần qua tôi đã nhận trên 1 tỉ đồng”.

Trong bản tường trình này, danh sách những ai đến nhờ vả ông, số tiền bao nhiêu cũng đã được thể hiện. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin trên thì đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu lại với thực tế, tiếp cận với một số tài liệu thu thập được, những cá nhân có liên quan… để làm rõ các vấn đề.

Đoàn kiểm tra cũng đã làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để tìm hiểu qui trình sắp sếp cán bộ vừa qua theo nghị định 13/CP của Chính phủ, xem qui trình này có đúng với những qui định hiện hành về tổ chức, sắp xếp cán bộ hay không.

Một nguồn tin từ Ban cán sự UBND tỉnh cho biết, sau khi nghe báo cáo lại qui trình làm cán bộ từ Ban cán sự thì đoàn kiểm tra đã tách riêng làm việc với Bí thư và Phó Bí thư Ban cán sự cũng với nội dung trên, để giải đáp những thắc mắc của đoàn kiểm tra. Tại buổi làm việc này, Ban cán sự báo cáo qui trình làm cán bộ như vậy là chặt chẽ, đúng qui định.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban tổ chức Tỉnh ủy xem qui trình tổ chức cán bộ như vừa qua có vấn đề gì khúc mắc hay không, sự phối hợp giữa Ban tổ chức Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có được thực hiện hay không…

Tại cuộc làm việc này, lãnh đạo Ban tổ chức đã trình bày lại hết qui trình làm cán bộ vừa qua, trong đó nói lên “sự thật” về cách sắp xếp, tổ chức nhân sự như vừa qua tỉnh Cà Mau đã làm. Sau khi làm việc với Ban tổ chức, đoàn kiểm tra đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Võ Thanh Bình xung quanh nội dung mà đoàn kiểm tra. Mấy ngày vừa qua đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với một số sở ngành liên quan đến bản giải trình của ông Võ Thanh Bình, đồng thời gặp nhiều cán bộ lãnh đạo, hưu trí… để lắng nghe ý kiến, nắm thêm tình hình dư luận.

Được biết, đoàn kiểm tra làm việc từ ngày 6/5 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/5. Thành phần đoàn kiểm tra gồm 4 người, hai người của UBKT Trung ương và hai người của BTC Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Văn Đảm, Uỷ viên UBKT Trung ương chỉ đạo chung đối với đoàn kiểm tra này. Nếu tình hình phức tạp, công việc chưa hoàn tất thì đoàn sẽ tiếp tục ở lại để kiểm tra.

Được biết, xung quanh dư luận đặt vấn đề về việc chạy chức và bố trí cán bộ, UBKT Trung ương đã có văn bản gửi tỉnh Cà Mau đề nghị ngưng việc triển khai các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và Tỉnh ủy Cà Mau cũng đã có văn bản chỉ đạo ngưng việc triển khai này, chờ kết luận của đoàn kiểm tra Trung ương.