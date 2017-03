Cà Mau: Ép dân nghèo nhận khống nhà chính sách

Chương trình nhà đại đoàn kết: Do Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khởi xướng từ nguồn tài chính vận động của các nhà hảo tâm. Chương trình ở xã Khánh Bình và thị trấn Trần Văn Thời (Cà Mau) do UBMTTQVN TP.HCM vận động tài trợ để hỗ trợ hoàn toàn về tài chính. Chương trình nhà 134: Do ngân sách nhà nước chi xây dựng. Trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ năm triệu đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ hai triệu đồng. Người dân thuộc diện được nhận nhà hai chương trình này không phải đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào trong mức quy định.