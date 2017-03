Cà Mau: Một vụ “yêu trẻ” gây tranh cãi

Hay qua chơi nhà bác ở xã Tân An, Ngọc Hiển (Cà Mau), anh Huỳnh Thiện An đã đem lòng yêu thương chị T. - con của người giúp việc nhà bác. Tình cảm ngày càng sâu đậm, đến mức giữa tháng 11-2007, hai đêm liền anh An ở lại với người yêu ngay tại nhà bác. Chuyện đến tai mẹ chị T. và bà đã đâm đơn lên công an xã tố cáo con mình bị anh An hiếp dâm.

Công an huyện rồi công an tỉnh vào cuộc điều tra thì hóa ra chuyện quan hệ là do đôi bên tự nguyện. Tuy nhiên, dựa vào đăng ký khai sinh thì chị T. sinh ngày 16-9-1992, tức đến “đêm hôm ấy” mới 15 tuổi hai tháng, tức anh An đã phạm tội giao cấu với trẻ em theo Điều 115 BLHS. Vậy là anh bị khởi tố, bắt tạm giam ba tháng rồi bị tòa án hai cấp xử hai năm tù.

Mẹ nạn nhân kêu oan

Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay và cuối năm 2008, tòa đã có lệnh thi hành án với anh An.

Đến lúc này, anh An gửi đơn tố cáo cán bộ điều tra làm sai lệch độ tuổi của nạn nhân, còn mẹ chị T. lại có đơn kêu oan cho người yêu của con gái. Trong đơn, bà thưa vì trước đây cay cú, cho rằng nhà chủ coi khinh gia đình mình nghèo nên không khai thật năm sinh của con gái. Nay thấy con gái và bị cáo thật tình yêu nhau mà nên chuyện, bà khai lại rằng con gái mình thật ra sinh vào năm 1991 và xin không bắt An đi tù.

Cục Điều tra VKSND tối cao đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ án và cử người về xã Tân An xác minh. Kết quả cho thấy khi thụ lý vụ án này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã nghi ngờ độ tuổi thật của nạn nhân. Dù giấy khai sinh chị T. ghi sinh năm 1992 song cơ quan điều tra vẫn cẩn thận trưng cầu giám định bằng phương pháp đo xương. Giám định kết luận “Tại thời điểm giao cấu, chị T. khoảng 15 tuổi sáu tháng đến 16 tuổi”. Ngoài ra, các điều tra viên còn yêu cầu gia đình nạn nhân cung cấp thông tin về những gia đình sinh con cùng thời điểm với chị T. nhưng bị từ chối.

Cuối cùng các cơ quan tố tụng ở Cà Mau đã quyết định dùng giấy khai sinh làm căn cứ buộc tội anh An.

Tình tiết mới!

Để làm rõ sự thật, các điều tra viên VKSND tối cao đến gặp ba gia đình mà họ cho rằng đã sinh con cùng tuổi với chị T. Các hộ này đều xác nhận con họ sinh vào năm 1990-1991. Ngoài ra, ông trưởng ban tư pháp xã Tân An còn cho biết phải tới năm 1993, mẹ chị T. mới đi đăng ký khai sinh cho con và còn xin khai giảm 1-2 tuổi.

Cũng qua tìm hiểu, Cục Điều tra VKSND tối cao phát hiện ở xã vùng sâu Tân An, vào những năm 1990, hầu hết các trường hợp sinh đẻ đều do lang vườn giúp. Các cháu bé không có giấy chứng sinh và nhiều trường hợp đến khi đi học, thậm chí đi làm mới ra UBND xã xin giấy khai sinh. Chính vì vậy, chỉ dựa vào giấy khai sinh của chị T. để buộc tội An là thiếu chặt chẽ.

Cục Điều tra VKSND tối cao cũng kết luận là không có cơ sở để xác định các cơ quan tố tụng ở Cà Mau làm sai lệch độ tuổi nạn nhân như anh An tố cáo. Tuy nhiên trong trường hợp này, khi đã giám định tuổi của nạn nhân thì các cơ quan tố tụng địa phương nên sử dụng kết luận giám định để xử lý vụ án. Cụ thể, cơ quan giám định xác định chị T. “từ 15 tuổi sáu tháng đến 16 tuổi” thì cần chiếu theo nguyên tắc áp dụng pháp luật có lợi cho anh An, coi chị T. đã đủ 16 tuổi. Mà như thế thì anh An sẽ không bị coi là phạm tội giao cấu với trẻ em.

Theo tinh thần này, Cục Điều tra đã đề nghị lãnh đạo VKSND tối cao coi những kết quả vừa xác minh được là tình tiết mới để kháng nghị tái thẩm vụ án, đồng thời thông báo rút kinh nghiệm với các cơ quan tố tụng ở Cà Mau.