Cà Mau: Phá nhanh vụ trộm nhờ định vị

Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ năm nghi phạm, thu hồi toàn bộ số tài sản bị mất của gia đình ông Phạm Đại Ngãi, ngụ phường 9, TP Cà Mau. “Hiện công an đang hoàn tất các thủ tục tố tụng cần thiết để khởi tố các bị can về tội trộm cắp tài sản” - Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Cà Mau, nói.

Như chúng tôi đã thông tin, rạng sáng 24-1, cả nhà ông Ngãi về quê ở U Minh chịu tang người thân. Vì thân quen, Nguyễn Huy Bình cũng đi đám tang nhưng là để cảnh giới cho đồng phạm đến nhà ông Ngãi cạy cửa sau, vơ vét tài sản. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Ngãi trở về nhà thì phát hiện vụ trộm, báo công an. Tối hôm sau, công an bắt nghi phạm đầu tiên. Đến sáng 27-1, toàn bộ tài sản của vụ trộm gồm 40 triệu đồng, tám điện thoại, hai máy tính bảng cùng hơn 13 lượng vàng đã được công an thu hồi.





Nghi phạm Bình tại công an. Ảnh: T.VŨ

Theo một công an tham gia vụ phá án, sở dĩ vụ án nhanh chóng được phát hiện là nhờ các thiết bị định vị mà gia đình nạn nhân cài sẵn trong máy.

Theo đó, sau khi ông Ngãi trình báo, trong đêm 24-1, công an đã đến hiện trường khám nghiệm, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Do ông Ngãi phải tổ chức tang lễ cho mẹ nên đến chiều tối 25-1, ông mới cung cấp đầy đủ thông tin về số tài sản bị mất. Khi được cung cấp thông tin, công an định vị tài sản bị mất trộm nằm trong nhà của Bình, người rất thân với gia đình ông Ngãi…

Liên quan vụ án này, chiều 27-1, ông Ngãi cho biết muốn xin được tặng thưởng 40 triệu đồng cho hai đơn vị đã phá nhanh vụ trộm nhà ông là Công an TP Cà Mau và PC45 Công an tỉnh Cà Mau mỗi đơn vị 20 triệu đồng.