Cả ngàn người truy bắt nghi phạm thảm sát ở Quảng Ninh

Đêm 26-9, sau ba ngày giăng “thiên la địa võng”, nghi phạm Doãn Trung Dũng bị trinh sát bắt giữ tại Hải Phòng.



Nhận tin nghi phạm sa lưới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen ngợi gửi Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Quảng Ninh.



Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khen thưởng nóng lực lượng phá án

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, đặc biệt là tổ công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo đã trực tiếp đến Quảng Ninh để chỉ đạo chuyên án. “Chiến công này góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thư Thủ tướng viết.



Cũng trong đêm, lãnh đạo TP Hải Phòng; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương, khen thưởng đặc biệt cho các đơn vị phá án. Tổng số tiền khen thưởng lên tới trên 400 triệu đồng.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cảm ơn các địa phương phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an truy bắt đối tượng gây án.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã cảm ơn Công an TP Hải Phòng và nhân dân giúp đỡ ban chuyên án sớm bắt được hung thủ gây án.







Công an lục tung bờ sông, chặn các xe ra khỏi Quảng Ninh để tìm nghi can

Như đã thông tin, sau khi công an xác định Dũng là nghi phạm sát hại bốn bà cháu gây chấn động dư luận, công an ra ngay thông báo truy tìm kèm hình ảnh, đặc điểm nhận dạng lên các phương tiện truyền thông. Trưa 26-9, công an ra lệnh truy nã đặc biệt bị can này.



Công an Quảng Ninh huy động toàn bộ cảnh sát hình sự cùng các lực lượng khác (Cảnh sát cơ động, CSGT, công an các địa phương…) giăng bắt, truy tìm nghi phạm. Người dân cùng lực lượng chức năng đã lục tung khu vực bờ sông, rừng ngập mặn khi Dũng xuất hiện.

Trên bộ, cảnh sát giao thông lập chốt cùng cảnh sát cơ động, hình sự kiểm tra gắt gao các phương tiện ra khỏi Quảng Ninh.

Các phương tiện thủy qua địa bàn cũng được thông báo về chân dung, đặc điểm nghi phạm Dũng…

Cảnh sát hình sự TP Hải Phòng cũng rải quân đón lõng vì nhận định có khả năng Dũng sẽ sang địa bàn giáp ranh với Quảng Ninh.



Lực lượng phá án truy tìm nghi phạm trong đêm 25-9

Lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp về chỉ đạo phá án; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, đã về hiện trường và trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ thảm sát…



Từ nguồn tin trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ, đêm 26-9, Dũng bị hơn 50 trinh sát vây quanh quán cà phê ở TP Hải Phòng và các trinh sát dễ dàng khống chế nghi can trước sự ngỡ ngàng của người dân.

“Chưa kể người dân, lực lượng phá án đã huy động cả ngàn cán bộ, chiến sĩ truy lùng nghi can. Sau những ngày căng thẳng, anh em thở phào khi nghi can Dũng bị bắt” - một điều tra viên tham gia cuộc truy lùng nói.