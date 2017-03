Cả nhà bắt trộm, một người bị thương nặng

Anh Nguyễn Công Toàn, chủ nhà E2-4 kể lại sự việc: Vào khoảng gần 2 giờ sáng, ngày 23/11/2012, anh Toàn thức giấc đi vệ sinh, ra đến nhà sau anh phát hiện cửa nhà sau bị cạy bung phần dưới, nghi ngờ anh Toàn tri hô “có trộm”, liền tức khắc một người vừa ôm máy tính xách tay vừa cầm dao lao vào đâm anh Toàn.



Cũng may anh Toàn tránh kịp nên chỉ bị xây xát nhẹ. Sau khi đâm anh Toàn, tên trộm lao lên nhà trên định tẩu thoát và cũng kịp chốt cửa giữa giữ chân anh Toàn. Anh Toàn tiếp tục tri hô “cướp, cướp”. Em trai anh Toàn ở cùng nhà là anh Nguyễn Công Dân từ phòng ngủ chạy ra liền bị tên trộm chém nhiều nhát vào đầu, vai làm bị thương.



Mặc dù bị thương, máu ra nhiều nhưng anh Dân cố chống trả lại tên trộm. Lúc này vợ anh Toàn kịp mở cửa giải thoát cho chồng và anh Toàn xông vào tiếp sức với em trai khống chế được tên trộm giao cho công an, nhưng vẫn có 1 máy tính xách tay đã bị tên trộm đưa ra ngoài cho đồng bọn tẩu thoát.



Tên trộm tên Tâm cư ngụ ở Khóm 5, Phường 8, TP Vĩnh Long. Hiện công an cũng đã bắt được 2 đồng bọn của Tâm chờ ngày xử lý.

