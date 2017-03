Cả nhà buôn “hàng trắng”

Mặc dù đang nợ hai bản án về tội mua bán ma túy nhưng Liễu vẫn không chùn tay. Với Liễu, buôn ma túy đã trở thành nghề sống chính. Để đối phó với 54 tháng tù giam đang “nợ”, Liễu đẻ liền tù tì bốn đứa con. Người mẹ táng tận lương tâm này còn sử dụng chính con mình làm giao dịch viên chuyên đi mua bán ma túy.

Các đối tượng mua bán ma túy và tang vật

Gia đình nghèo túng do đông con, bố suốt ngày say rượu, học hết lớp 9, Liễu bươn chải làm đủ nghề kiếm sống. Từ việc mua lẻ ma túy bán cò con cho mấy con nghiện quanh vùng, Liễu tính chuyện cất mẻ lưới lớn, mua ở “vựa” ma túy Mộc Châu, Sơn La giá “mềm” về bán tận ngọn. Chưa hết, Liễu còn lôi kéo mẹ, chị gái, em trai và chồng buôn “cái chết trắng”. Rồi các thành viên trong gia đình lần lượt nhập trại. Mẹ Liễu là Đỗ Thị Thơi đang thi hành án tại Trại giam Tân Lập, chị gái Nguyễn Thị Huê từng có một tiền án về tội mua bán ma túy mới ra tù, hai em trai Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Phấn cũng dính án tù từ ma túy. Riêng em trai Nguyễn Văn Hòa mới được ra trại ngày 29-4-2011.

Ngay từ đầu năm, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã bí mật tiến hành trinh sát. Đường vào nhà Liễu độc đạo nên công tác trinh sát vô cùng khó khăn. Hễ thấy người lạ tới, đám đàn em thân tín báo động cho thị liền. Nhiều lần khám nhưng không thu được “hàng” tại nhà Liễu, các trinh sát vẫn không nản lòng. Sau một tháng nằm vùng, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm toàn bộ hoạt động phạm tội của Liễu và đồng bọn.

Khi có hàng, Liễu không trực tiếp bán cho khách mà sử dụng hai đứa con trai giao dịch. Mọi mua bán đều được thực hiện qua điện thoại. Đến giờ hẹn, con trai Liễu sẽ mang “hàng” ra, nhận tiền mang về. Cao thủ hơn, heroin còn được giấu ở gốc cây, dưới viên gạch, bãi cỏ, khách mua hàng sẽ tự đến lấy. Bé Ngô Đức Hoàng mới chín tuổi nhưng được mẹ “đào tạo” nên rất thuần thục trong khâu giao nhận, cảnh giới và nắm rõ giá “hàng”.

Đau xót hơn, đứa con út mới ba tuổi cũng bị Liễu dùng làm bình phong buôn ma túy. Mỗi khi đi lấy “hàng”, Liễu cho cháu Hoàng đi cùng. Mua hàng xong, thị nhét luôn vào cặp sách của con và quấn quanh người con trai.

Sáng 1-5-2011, Liễu cùng chị gái Nguyễn Thị Huê và con trai Ngô Đức Hoàng bắt xe khách về Bến xe Mỹ Đình, rồi bắt taxi ngược lên Sơn La. Một tổ trinh sát bí mật bám theo. Đến Mộc Châu, một mình Liễu vào nhà Sồng A Dê (bản Co Tang, xã Loóng Luông) mua 6 bánh heroin hết 930 triệu đồng. Khi tới cầu Phong Châu, Tam Nông (Phú Thọ), Công an tỉnh Phú Thọ và Cục CSĐT tội phạm ma túy đã bắt quả tang Liễu và Huê đang vận chuyển sáu bánh heroin. Khám xét nhà Liễu thu một máy ép heroin, hai cân tiểu ly. Chiếc máy ép này do Sồng A Dê tặng Liễu để đề phòng khi vận chuyển bánh heroin về tới nhà bị vỡ, có thể ép lại để tiêu thụ.

Ngay sau đó, Dương Thị Bẩy ở cùng xã Yên Nội, là mắt xích tiêu thụ hàng của Liễu bị bắt. Bảy cũng đang “nợ” mức án 2 năm tù vì ma túy nhưng vẫn đánh liều mua “hàng” của Liễu về bán kiếm lời. Khám nhà Bảy, Ban chuyên án thu giữ 26 gói heroin, trọng lượng 2,75g. Khai thác “nóng” các đối tượng, lần lượt các chân rết trong đường dây bị bắt giữ, đa số là con nghiện, có tiền án về tội trộm cắp, buôn bán ma túy. Riêng Hà Anh Tuấn ở phường Nam Thành, TP. Điện Biên, lái xe khách tuyến Điện Biên - Vĩnh Phúc (bồ của Liễu) bị bắt về tội không tố giác tội phạm.

Đây là vụ bắt giữ, thu lượng tang vật heroin lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bảy đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam, bước đầu khai nhận mua bán hơn 32 bánh heroin. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.





Theo CHÚC KHANH - THANH HÒA (CATP)