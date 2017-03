Cả nhà rủ bạn bè vào siêu thị móc túi

Theo T. Tiến (NLĐO)

Ngày 4-4, cơ quan CSĐT Công an quận 7- TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi “trộm cắp tài sản”, gồm: Nguyễn Thị Duy Hồng (SN 1994, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, chồng của Hồng, ngụ quận Bình Thạnh -TPHCM), Nguyễn Duy Nghĩa (SN 1960, cha của Hồng, ngụ tỉnh Khánh Hòa); Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1986, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Duy Hương (SN 1967, quê tỉnh Đồng Nai), Hồ Văn Tâm (SN 1985, bạn của Đạt) và Nguyễn Tấn Tiến (SN 1989), ngụ tỉnh Khánh Hòa, đều cùng tạm trú nhà không số, tổ 14, khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12-TPHCM.Trước đó qua nguồn tin của người dân, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM phát hiện băng nhóm của Hồng chuyên móc túi của người dân đi siêu thị nên tiến hành theo dõi.Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30-3, khi đến siêu thị Lotte Mart (Q.7), Hồng cùng Hương và Thủy đi bộ vào cửa sau siêu thị, còn Nghĩa, Tiến, Đạt và Tâm dừng xe ở ngoài chờ.Khi đến khu vực bán gà rán, 3 nữ tặc giả vờ mua rồi áp sát móc ĐTDĐ Iphone 4 của chị Nguyễn Thúy An (SN 1989, ngụ quận 7) để trong giỏ.Tiếp đó, cả bọn ra cửa sau siêu thị, phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1992, ngụ quận 7) đeo một chiếc giỏ xách có lòi ra chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung nên Hồng giả vờ đụng vào người chị Trang rồi nhanh tay móc chiếc ĐTDĐ.Đến 22 giờ cùng ngày, khi cả nhóm lên xe máy chuẩn bị về thì hàng chục trinh sát ập vào bao vây, khống chế đưa cả 7 đối tượng về Công an quận 7 cùng tang vật vụ trộm cắp. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.