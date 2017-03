Cả nước run mình trong giá lạnh: Bệnh nhân tăng, người trồng hoa Tết “tím mặt”

Theo dự báo, hôm nay (13-1), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta và biển Đông. Trên đất liền, giá rét ở hầu hết các khu vực còn kéo dài đến giữa tuần (khoảng ngày 15-1), nhiệt độ giảm thêm khoảng 2-3oC, chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Ở Bắc bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng 6-19oC, vùng núi cao 0-13oC, một số nơi nhiệt độ có thể xuống dưới 00C. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo và phục vụ, Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, cũng cho biết đến ngày mai (14-1), Nam bộ sẽ đón đợt lạnh tăng cường mới, nhiệt độ tại TP.HCM có thể hạ ngưỡng 17,2oC, tuy nhiên sẽ không có khả năng lạnh như năm 1999 (14,6oC).

Hoa Tết bị giá lạnh “uy hiếp”

Theo ông Đặng Văn Đông - Trưởng bộ môn hoa cây cảnh - Viện Nghiên cứu rau quả, nếu áp Tết mà nhiệt độ ở miền Bắc vẫn lạnh dưới 13oC thì phần lớn các loại hoa ở miền Bắc dành cho dịp Tết sẽ không nở kịp. Trong khi đó, những hộ trồng mai ở Thủ Đức (TP.HCM) lại khóc dở mếu dở vì mai Tết nở sớm do giá lạnh.

Theo thống kê, làng hoa kiểng quận Thủ Đức có khoảng 100 ha, trong đó mai chiếm khoảng 70% diện tích, tập trung tại các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông. Đi dọc con đường Kha Vạn Cân, dễ dàng thấy nhiều vườn mai đua nhau nở trong khi còn nửa tháng nữa mới đến Tết. Ông Hai Quang, một nghệ nhân trồng mai lâu năm, buồn rầu nói: “Ban đêm trời trở lạnh, cây mai đang hãm bông bị tức nhựa và đua nhau nở. Nhà có hơn 500 gốc mai chuẩn bị Tết nhưng có đến hơn 300 gốc nở sớm”. Anh Tư Hậu - một người chuyên kinh doanh mai cũng cho biết thêm: “Không khí lạnh làm cho mai mới lặt lá sẽ khó ra bông, nụ đơm lớn thì chậm nở. Tết này chỉ mong tiền bán mai đủ chi phí đầu tư và dư chút đỉnh để ăn Tết”.

Cùng chung cảnh ngộ, ở làng hoa Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp), các nhà vườn méo mặt vì lạnh và mưa thất thường đã làm hoa cúc mâm xôi, cúc Đài Loan nở sớm, còn hoa hồng thì đâm đọt thay vì trổ hoa. Chị Thái Thị Huế, Phó phòng Kinh tế Sa Đéc, mưa trái mùa đã làm khoảng 50% diện tích hoa nở trước Tết, 40% nở đúng, 10% nở trễ, giờ trời lạnh càng bất lợi cho hoa Tết.

Bệnh nhân nhập viện tăng mạnh

Bác sĩ Trung Anh, Trưởng khoa Khám bệnh của Viện Lão khoa quốc gia, cho biết viện đã chật cứng người già đến khám bệnh. 120 giường của viện đều kín, một số bệnh nhân phải chuyển sang điều trị tại khoa khác. Lượng người đến khám bệnh tăng 30% so với tuần trước, trong đó chủ yếu là tim mạch, tăng huyết áp, viêm phế quản.

Không chỉ người già, trẻ em nhập viện cũng tăng cao trong mấy ngày gần đây. Bác sĩ Lê Thị Minh Hương, khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết trong những ngày này, bệnh viện luôn bị quá tải, số bệnh nhi nhập viện thường cao gấp đôi số giường bệnh mà khoa hiện có, chủ yếu là trẻ dưới hai tuổi. Khoa Khám bệnh dành cho bệnh nhi (Bệnh viện Xanh Pôn) cũng luôn đông nghịt bệnh nhân. Bác sĩ Hoàng Minh Thu - Trưởng khoa Nhi thống kê, trong số gần 300 trẻ đến khám trong một tuần thì có tới 60%-70% trẻ bị viêm phế quản, viêm phổi.

Trong khi đó, tại TP.HCM, các bác sĩ cho biết thời tiết lạnh như hiện nay rất dễ phát sinh dịch tiêu chảy, nhất là tiêu chảy cấp. Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết chỉ trong vòng 12 ngày từ đầu năm 2009 đến nay, bệnh viện liên tục tiếp nhận điều trị nội trú các ca mắc tiêu chảy. “Thống kê cho thấy tháng 12-2008 có trên 900 trường hợp mắc tiêu chảy thì đầu năm 2009 đến nay đã xấp xỉ bằng con số đó” - bác sĩ Tuyết nói. Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cũng cho biết trong ngày 12-1 có hơn 40 trường hợp mắc tiêu chảy cấp nhập viện, tăng hơn những ngày trong năm 2008.