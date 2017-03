Cả phố náo loạn vì gã thanh niên phê ma túy

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 13-8, một thanh niên khoảng 30 tuổi bất ngờ chạy từ phía Đài tưởng niệm liệt sỹ TP Hải Phòng (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) tới cây xăng ở số 116 Lạch Tray hò hét, quậy phá, đạp vỡ cửa kính tủ đựng đồ rồi cướp tiền trên tay nhân viên bán xăng.







Gã thanh niên phê ma túy mặc mỗi chiếc quần sip ngồi trên mi cửa sổ ngôi nhà 4 tầng



Theo Tr.Đức (NLĐO)



Khi bị nhân viên cây xăng dùng bình cứu hoả xịt vào người, gã thanh niên bỏ chạy sang quán Cà phê Phố bên cạnh (số 114 Lạy Tray), luôn miệng hò hét gọi mẹ và chạy lung tung trong quán khiến nhiều người khách đang ngồi uống cà phê sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Tiếp đó, gã thanh niên gí dao vào cổ chị Mai Thị Thơ là nhân viên quán cà phê, rồi lôi về phía cửa nhà vệ sinh, bắt chị Thơ chỉ “cửa thoát hiểm”.Thấy lực lượng Công an phường Lạch Tray xuất hiện, gã thanh niên bỏ chạy vào nhà bà Phạm Thị Nhàn (số 35/72 Lạy Tray) cởi phăng quần áo. Khi trên người chỉ còn mỗi chiếc quần sip, gã thanh niên đi vào bếp đập phá đồ đạc, cầm dao chặt đứt đường ống dẫn nước của máy nóng lạnh.Vừa có những hành động quậy phá, gã thanh niên vừa luôn miệng gọi: “Mẹ ơi đến đây với con!”. Khi lực lượng công an ập tới bà Nhàn, gã thanh niên cầm con dao bỏ chạy lên tầng thượng của ngôi nhà, rồi liên tiếp trườn qua các nóc nhà như mèo và đứng trên mi cửa sổ tầng 4 một ngôi nhà la hét gọi mẹ.Sự việc kéo dài hàng giờ khiến hàng trăm người dân tò mò kéo đến làm cả tuyến phố này bị tắc nghẽn cục bộ khá lâu khiến lực lượng Công an phải mất nhiều thời gian phân luồng giao thông, giải tỏa ách tắc.Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được thanh niên quậy phá là Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú tại đường Chu Văn An, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Đến 11 giờ cùng ngày, mẹ và dì của Hải đã có mặt tại hiện trường để thuyết phục vận động Hải. Tuy nhiên, phải mất gần 2 giờ sau đó, gia đình cùng lực lượng công an mới tiếp cận, thuyết phục đưa được Hải xuống dưới đất thành công.Theo gia đình thì Nguyễn Văn Hải là đối tượng nghiện ma túy, đã từng được đưa đi cai nghiện nhưng vẫn không cai được ma túy đá. Khi được giải cứu đưa xuống đất, Hải vẫn chưa hết “sảng đá”.