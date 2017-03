Ca sĩ Đỗ Linh có phải bị sát hại vì quan hệ đồng tính?

Chị Bùi Thị Kim Châu (áo trắng) chia sẻ về người em trai của mình

Vụ án mạng gây xôn xao dư luận này diễn ra vào ngày 26-1-2015, tại căn nhà 3 tầng nằm sâu trên con hẻm số 39 đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8. Nạn nhân có tên đầy đủ Bùi Công Trình (43 tuổi, ngụ ấp Bình Lương 1, xã Bình Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) tạm trú tại ngôi nhà xảy ra án mạng. Anh Trình vốn làm nghề ca sĩ hát hội chợ, đám cưới. Bạn bè biết đến anh với nghệ danh là ca sỹ Đỗ Linh.Có mặt tại hiện trường vụ án, chúng tôi được một nhân chứng cho biết “Khoảng 20h30’, ngày 26-1, tôi và nhiều người nữa đi qua con hẻm số 39. Tất cả đều tỏ ra hoang mang khi phát hiện tại căn nhà 3 tầng khóa trái cửa có nhiều vết máu chảy ra loang lổ. Chúng tôi tiến tới gọi cửa nhưng phía bên trong không có bất cứ động tình nào. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, chúng tôi vội gọi điện thông báo cho lực lượng công an phường. Chỉ ít phút sau, các chiến sỹ công an có mặt. Họ tiến hành phá cửa”. Theo người này, thời điểm cánh cửa mở ra trước mắt họ là cảnh tượng hết sức hãi hùng. Trên sàn nhà, một người đàn ông đang thói thóp thở, với rất nhiều vết đâm khắp cơ thể, máu chảy nhiều. Đặc biệt hơn, người xấu số được phát hiện trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Cùng thời điểm đó, người ta phát hiện một gã trai đang cố gắng leo qua mái nhà gần đó bỏ trốn. Nhân chứng này cho biết, kẻ tình nghi lúc tẩu thoát chỉ mặc một chiếc quần đùi. Hắn lết chạy từng bước khó nhọc, cố ôm bụng như bị thương.Ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan CSĐT Công an quận 8 đã có mặt phong tỏa hiện trường, chốt chặn các vị trí trọng yếu, phối hợp cùng quần chúng ráo riết truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó trời khá tối, khu vực xảy ra vụ án có nhiều ngõ ngách nên hung thủ đã chạy thoát. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong bởi nhiều nhát dao hiểm ác vào tim, gây mất máu nhiều. Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn cho thấy trước khi tử vong nạn nhân và hung thủ có thể đã xảy ra giằng co. Cơ quan điều tra thu giữ một con dao nhọn dính máu nghi là hung khí gây án và chiếc bao cao su đã qua sử dụng.Những người dân sống gần nhà anh Linh cho biết nạn nhân là người đồng tính, có mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Thường ngày, anh Linh vẫn kéo nhóm bạn của mình về nhà tụ tập, hát hò, nhậu nhẹt. Nạn nhân chỉ mới chuyển về sinh sống trên địa bàn khoảng 3 tháng nay. Ngoài những bạn bè cùng giới, anh ít khi giao tiếp với bà con khu phố. Trước thời điểm phát hiện sự việc, những người dân sống gần nhà anh Linh cho biết lúc đầu có nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà nhưng chỉ một lát thì yên ắng. Rất có thể, chính cánh cửa nhà được khóa kiên cố khiến âm thanh khó thể lọt ra ngoài.

Hung thủ Nguyễn Công Bảo



Gia đình khẳng định nạn nhân không phải là một người đồng tính?



Sau khi vụ thảm án diễn ra, chúng tôi có mặt tại ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, cùng với bà con lối xóm thắp cho chàng ca sỹ xấu số nén nhang tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Gặp gỡ với những người thân của nạn nhân, chúng tôi thu thập được nhiều thông tin trái chiều với dư luận về chàng ca sỹ đoản số này. Được biết, Đỗ Linh là con út trong gia đình nông dân nghèo có tới 14 anh chị em ở xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Từ thưở bé nạn nhân nổi tiếng với khả năng ca hát, văn nghệ của mình. Anh từng nhận được rất nhiều giải thường từ các cuộc thi văn nghệ quần chúng. Đặc biệt, Đỗ Linh từng nhận giải “được khán giả yêu thích nhất” trong cuộc thi cải lương Trần Hữu Trang năm 1998-1999. Chị Bùi Thị Kim Châu, chị gái nạn nhân, bùi ngùi nhớ lại: “Khoảng năm 1991, khi đang học hệ dự bị đại học Y Dược năm thứ Nhất, vì niềm đam mê ca nhạc, Trình về xin bố mẹ, anh chị thi vào trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, chuyên ngành Âm nhạc. Ban đầu tất cả mọi người đều phản đối vì học nhạc thì long đong và không có tương lai. Nhưng khi biết em ham mê nghiệp ca hát, bố mẹ, chị em chúng tôi cũng hết lòng ủng hộ”.



Cũng theo chị Châu, vì sung sướng khi con được lên sân khấu phục vụ bà con ở quê nhà, mà mẹ của chàng ca sỹ này đã lên cơn huyết áp rồi lặng lẽ ra đi mà không kịp xem con trai biểu diễn. “Đó là vào một ngày Đỗ Linh điện thoại về báo cho mẹ biết rằng sẽ cùng với một số nghệ sỹ khác về huyện Thủ Thừa lưu diễn. Hạnh phúc vì con mình được nhiều người mến mộ. Tiếng hát của con mình được nhiều người yêu thích, mẹ tôi đã lên cơn huyết áp rồi sau đó thì ra đi. Đỗ Linh cũng hứa trước vong linh mẹ sẽ cố gắng biểu diễn thật tốt để đền đáp công ơn sinh thành của mẹ. Gia đình tôi cùng chỉ biết cố gắng hết sức để Đỗ Linh phát huy tối đa khả năng”.



Nói về thông tin đồng tính của em trai, người chị Châu cho biết, Đỗ Linh hoàn toàn không phải là người đồng tính. Theo chị, cách đây mấy năm, Đỗ Linh đã có người yêu và đã đưa về giới thiệu với gia đình. Chị này cũng đã mang thai được mấy tuần với Đỗ Linh nhưng không may, sau đó người yêu anh bị sẩy thai. Hai người chia tay, và người yêu của Đỗ Linh lên đường sang nước ngoài định cư. Tuy nhiên, chị Châu cũng xác định, thời gian lưu diễn, Đỗ Linh thường xuyên được những người “bạn nam” chở đi. Từ sau đổ vỡ với mối tình đó, anh ít khi giao lưu với phái nữ. Cũng theo thông tin từ những người thân của gia đình, Đỗ Linh là một người chỉn chu, thích nhẹ nhàng. Bởi thế, nhiều người bảo anh như “con gái” vậy. Cũng vì thấy Đỗ Linh thường giao du với những người có biểu hiện “không trai không gái”, người thân trong gia đình sợ và khuyên can anh nên tránh xa họ, Đỗ Linh chỉ mỉm cười: “Nghệ sỹ mà!!!”. “Rất mong cơ quan điều tra sẽ thẩm vấn hung thủ, tìm ra nguyên cái chết của em tôi để trừng trị nghiêm minh kẻ đã gây ra án mạng và để mọi người không phải đồn đoán về sự ra đi của Đỗ Linh nữa. Nhưng trước sau tôi vẫn tin em trai tôi không phải là người đồng tính”, chị Châu tâm sự trước khi từ biệt chúng tôi.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, nghiệp ca hát của Đỗ Linh cũng lắm long đong, nhất thời gian gần đây, khi khán giả ngày một ít quan tâm đến sân khấu cải lương. Anh phải chạy show khắp nơi, biểu diễn hết tỉnh này đến tỉnh khác. Những lúc không lưu diễn, anh lại đi hát phòng trà, tiệc cưới, đám tang… Thế nhưng, lao động quần quật vậy cũng chẳng thu nhập được bao nhiêu. Cách đây một thời gian, để có tiền ra đĩa hát, người bố 85 tuổi của anh đã phải bán đi mảnh đất để cho con thỏa mãn đam mê của mình.



Lời khai nhận của hung thủ



Từ những thông tin được thu thập cùng các biện pháp nghiệp vụ, 0h30’ ngày 18-1, tức 28 tiếng đồng hồ sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an đã lần tìm và bắt được hung thủ, khi hắn đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Đối tượng khai tên Nguyễn Công Bảo (SN 2000, ngụ P11Q5), là học sinh trường K.Đ quận 5.



Theo khai nhận ban đầu của Bảo, hắn là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Tuy mới bước sang tuổi 15 nhưng Bảo khá cao to, nhìn phổng phao như một thanh niên. Qua những thông tin trên internet, Bảo đã sớm muốn kiếm tiền bằng cách để lại số điện thoại và thích làm quen với những người đồng tính. Gần đây Bảo thường hẹn gặp với nghệ sĩ Đỗ Linh và thấy anh này cũng có chút tài sản. Sau một vài lần hẹn hò cùng anh Linh, Bảo thấy có thể “kiếm tiền” được, nên đã bàn với một người bạn cùng lớp tên T. (SN 2000, tạm trú P2Q8) kế hoạch cướp. Nhưng đến ngày 26-1, T. đi chơi cùng bạn khác nên chỉ một mình Bảo ra tay. Để thực hiện kế hoạch, sau khi “vui vẻ” cùng nạn nhân, chờ anh này ngủ say, Bảo lấy con dao xếp đâm vào lưng. Vết đâm làm anh Linh đau đớn kêu lên vài tiếng rồi chạy xuống cầu thang thì bị té. Bảo đuổi theo đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã với nhiều vết thương và tử vong ngay sau đó, vì mất máu cấp. Trong lúc gây án, lưỡi dao làm đứt gần mất ngón tay út, nên Bảo đến bệnh viện cứu chữa cho đến khi bị bắt.

Theo ANTĐ