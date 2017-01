Cả trăm giang hồ đứng sắp hàng 'bảo kê' xây tường rào

Sáng 11-1, người dân cư ngụ ven đường Lê Sát (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) ngỡ ngàng khi chứng kiến gần trăm thanh niên chạy xe gắn máy từ đâu kéo lũ lượt đổ bộ về đây. Trong số này nhiều người mặt mày dữ dằn, xăm trổ vằn vện trên tay, đầu húi trọc hoặc đội mũ che kín mặt.



Gần trăm “dân xã hội” tụ tập trên đường Lê Sát chuẩn bị ra quân.

Tiếp theo 10 phút sau là gần chục “đại ca” đi xe ô tô, đeo kính đen che mặt bước xuống nói giọng miền Bắc quát tháo chỉ huy đàn em xếp hàng dài dọc đường Lê Sát ngầm như thị uy.

Thoáng nhìn hình ảnh trên ai cũng đoán biết đó là “dân xã hội” nên lo ngại không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay sau đó thợ hồ, thợ sắt được huy động đến để đổ chân móng xi măng, dựng cột sắt tường rào bằng tôn quanh khu đất cạnh số nhà 42 Lê Sát rộng hơn 1.000 m2.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, công trình rào chắn bao chiếm đất với chiều cao 2 m, dài hơn 200 m dọc hai mặt tiền đường Lê Sát và Tân Quý (phường Tân Quý) hoàn thành dưới sự bảo kê của trăm “anh em xã hội”. Để ăn mừng thắng lợi, các “đại ca” đã mở tiệc chiêu đãi đám đàn em tại nhà hàng 368 Tân Hương ở ngay sát cạnh công trình.



Theo người dân tại đây kể lại, có một số người tự xưng là “giang hồ”, xưng tên P. “tóc dài”, T. Hải Phòng, L. “trọc”, nói nhận hợp đồng bảo vệ làm tường rào khu đất tranh chấp này hơn trăm triệu đồng. Người dân ghi lại số xe ô tô chở các “đại ca” chỉ đạo thực hiện phi vụ là một xe Ford bán tải màu cam vàng, biển số 51 D-048..., xe Mecerdes màu đen, biển số 62A-046… và đã điện báo công an phường.

“Chúng tôi thấy họ san ủi, rào chắn, xây dựng không phép, được giang hồ chống lưng nên có báo tin nhưng lực lượng của phường, quận không vào kiểm tra” - một người dân bức xúc.



Công trình rào chắn khu đất cạnh số 42 Lê sát đã hình thành.



Theo UBND phường Tân Quý, khu đất trên có diện tích khoảng 1 ha, nguồn gốc đất công. Trước đây Nhà nước thu hồi giao quyền quản lý cho địa phương, sau đó phát sinh tranh chấp khiếu nại kéo dài giữa một cơ sở tôn giáo với bà TTH, một số người dân địa phương. Riêng phần đất vừa được rào chắn thì đã tách thửa, xác lập quyền sở hữu, người đứng tên sử dụng đất có xin phép lập rào tạm giữ đất và nói sẽ thuê công ty vệ sĩ bảo vệ trong khi thi công tường rào nhằm tránh xung đột với người khiếu kiện nhưng không hiểu sao lại chuyển qua nhờ “dân anh chị” như trên.

Sáng 12-1, trao đổi với Pháp Luật TPHCM, Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú xác nhận có tiếp nhận tin báo “băng nhóm giang hồ kéo xuống địa bàn”, quận đã cử trinh sát hình sự xuống phường Tân Quý nắm tình hình, tuy nhiên không có gì xảy ra ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên công an không xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an phường Tân Quý quan tâm, theo dõi.