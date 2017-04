Cả xóm hò nhau vây bắt, đánh hội đồng 2 kẻ câu trộm chó

Sáng 1-4, Công an xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, đang phối hợp Cơ quan công an huyện Diễn Châu điều tra, làm rõ vụ hai thanh niên đi xe máy mang biển số giả để trộm chó bị dân vây bắt, đánh trọng thương.

Khoảng hơn 5 giờ sáng 1-4, người dân thức giấc phát hiện hai người đàn ông đi trên một xe máy câu trộm con chó nặng 30 kg của gia đình ông Trần Văn Miên (55 tuổi, trú xóm 16, xã Diễn Trường). Lúc này, người dân đã hô hoán cả xóm thức dậy đuổi bắt ăn trộm.



Máu đổ lên xe máy của hai kẻ đi câu trộm chó.

Hai tên trộm hốt hoảng bỏ lại xe máy rồi chạy bộ để trốn mong thoát thân. Khi hai người chạy đến địa phận xóm 17, xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu) thì bị người dân nơi đây đuổi kịp, bắt giữ. Thay vì bắt giao hai đối tượng trên cho công an, người dân đã đánh "hội đồng" khiến một đối tượng bị thương rất nặng. Công an xã Diễn Trường đã cử lực lượng đến ổn định trật tự và đưa người bị thương nặng đi bệnh viện cấp cứu.



Công an thu giữ tang vật hai con chó, bộ câu điện trộm chó, một chiếc xe máy có biển số giả lắp chồng lên biển số thật.



Chiếc xe máy dán biển số giả chồng lên biển thật.

Khi lấy lời khai, hai đối tượng đã khai không đúng tên thật và không khai nơi ở, khiến công tác xác minh, điều tra gặp khó khăn.



Bước đầu, công an xác định hai kẻ trộm chó trên đều trú xã Diễn Hùng (huyện Diễn Châu). Hai kẻ trộm này đã chế ra chiếc kích điện đấu nối với ắc quy xe máy rồi khi gặp chó thì câu phóng điện để chó bị điện giật rồi bắt lấy chó mang đi bán.