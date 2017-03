Các băng trộm, cướp chó gây kinh hoàng

Thực tế, đã có người chết, bị trọng thương khi chúng tấn công. Công an huyện Tư Nghĩa đã tập kích đường dây tiêu thụ chó trộm.

MẤT CHÓ, NGƯỜI CŨNG CHẾT THEO

Ông Lê Văn Thuyền (thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) nhìn vào di ảnh của con là Lê Quang Khải trên bàn thờ, vừa nói vừa lau nước mắt: “Nó thấy việc bất bình là xáp vô can ngăn, ai dè chết thảm, con ơi là con!”. Khải là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp 4 TPHCM. Vào tối 16-7-2009, phát hiện có hai thanh niên đi xe gắn máy kéo lê theo con chó, Khải bảo bạn là Nguyễn Đức Hưng truy đuổi. Bị đeo bám quyết liệt, hai kẻ trộm chó liền tung nắm ớt bột ra phía sau. Do trúng bột ớt, Hưng loạng choạng tay lái, xe lọt xuống ổ gà, đổ xuống đường. Hai người được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quảng Ngãi, các bác sĩ cho biết Khải bị nhũn não quá nặng và rơi vào hôn mê sâu. Chiều hôm sau, Khải trút hơi thở cuối cùng. Thương tích của Hưng nhẹ hơn nhưng cũng phải nghỉ học gần một năm để ở nhà điều trị. Hiện trí nhớ Hưng suy giảm và nhức đầu thường xuyên.



Thuận, Nam cùng xe máy

Các nhóm trộm chó vùng quê tại Quảng Ngãi hiện rất hung tợn. Trước đây, khi đang hành sự mà thấy bóng người hoặc chỉ cần ho một tiếng là chúng tháo chạy. Còn bây giờ, chúng chuyển sang cướp chó, ai phản ứng lại, lập tức chúng ra tay hành hung ngay.

Chiều 12-12-2009, tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, bốn thanh niên đi hai xe gắn máy ập vào nhà ông Trần Ri và nói: “Có chó kìa, vô bắt!”. Thấy một người tung thòng lọng bắt chó, ông Ri la to: “Trộm chó, bà con ơi!”. Nghe ông Ri tri hô, cả bốn quay sang đập toác cửa, đập vỡ bình xăng xe gắn máy rồi bật lửa đốt. Trong tích tắc, chiếc xe máy của ông Ri chỉ còn là đống sắt đen xì, khói trùm cả mái hiên. Hai con chó tội nghiệp suýt bị thiêu sống, may nhờ đứt dây chạy thoát. Lúc xảy ra sự việc, hàng xóm đóng cửa kín mít, không dám ứng cứu do nghe nhóm trộm tuyên bố: “Đứa nào ra tao giết!”.

Tương tự, anh Nguyễn Chiến, nhà ở xóm trên, bị bọn cướp chó dùng ống sắt đập vào đầu. Trước đó mấy tháng, anh Nguyễn Thanh Viễn bị hai tên xông vào nhà, dùng ống nước đánh gây 14 vết thương trên đầu vì dám xía mũi vào chuyện “làm ăn” của chúng.

Rạng sáng 2-1-2010, ở một xã ven biển tại Tư Nghĩa, anh Trương Thế Hiểu xông ra chặn đường giật lại chú chó cưng của mình, kẻ trộm vứt bỏ chó lăn lông lốc trên đường rồi rút gậy, dao đánh chém anh Hiểu túi bụi trước khi tháo chạy. Anh Hiểu đã phải mất hơn 10 triệu đồng phẫu thuật điều trị.

TẬP KÍCH HANG Ổ BỌN TRỘM, CƯỚP CHÓ

Sau một thời gian tung trinh sát khắp địa bàn huyện Tư Nghĩa và các địa bàn thành phố, huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành lân cận, Công an huyện Tư Nghĩa lần ra được một đường dây chuyên tiêu thụ chó trộm. Đây là một đường dây hoạt động chuyên bắt chó trộm và tập trung vào một đại lý rồi chia lại cho các quán thịt chó trên địa bàn nhiều huyện, thành phố.

Vào lúc 2 giờ 50 ngày 3-5, Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt quả tang tên Mai Văn Thuận (SN 1971, ngụ tổ 11, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi) cùng đồng bọn chở bốn con chó vừa bắt trộm về. Bọn chúng bị tóm khi chưa kịp chống trả, tháo chạy. Kiểm tra trên xe phát hiện một bình xịt hơi cay, chín bao ớt bột, ống tuýp sắt, súng ná và mười viên đạn. Đây là những dụng cụ dùng để chống trả lại những ai ngăn cản việc làm ăn của chúng. Ngoài ra, tên Thuận còn mang theo hai cây thòng lọng thắt cổ chó, một đèn pin lớn và nhiều băng keo dùng để bắt chó.

Một tổ trinh sát khác đã ập vào “động” của tên Nguyễn Văn Nam (SN 1965, ngụ thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa), phát hiện gần chục con chó đang nhốt trong rọ sắt. Đây là những con chó bị bắt trộm trước đó, chưa kịp đưa đi tiêu thụ. Trong nhà của tên Nam có nhiều lồng sắt nhốt chó, ba xe máy làm phương tiện bắt chó, hai cây sắt kẹp cổ chó và một bình xăng cho các xe máy đi bắt chó trộm đêm.

Công an huyện Tư Nghĩa đã khởi tố tên Mai Văn Thuận về hành vi trộm cắp tài sản, tên Nguyễn Văn Nam về hành vi chứa chấp. Ngoài ra Công an huyện Tư Nghĩa đang làm rõ cặp vợ chồng Lê Tôn Hải và Mai Thị Tuyết (ngụ phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi) về liên quan trực tiếp đến đường dây tiêu thụ chó trộm.

Đường dây này hoạt động rầm rộ trong nhiều tháng qua. Ngoài việc mối quan hệ làm ăn bắt chó trộm, bọn chúng đều có mối quan hệ anh em thân thích. Mai Văn Thuận chính là anh ruột của Mai Thị Tuyết và cũng là em vợ của Nguyễn Văn Nam. Bọn chúng còn sử dụng nhiều “chân rết” khác hàng đêm đi bắt chó.

Hàng ngày, vợ chồng Mai Thị Tuyết sắm sẵn một canh xăng để tại nhà Nam, mỗi lần xuất quân đi bắt chó, bọn chúng đổ đầy bình xe. Bọn chúng triển khai khắp các xã ở các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh... Khi bắt được bốn con trở lên, bọn chúng đem về “động”, tiếp tục đổ xăng đầy bình, lên đường đi bắt chó tiếp.

Hiện Công an huyện Tư Nghĩa đang tiếp tục điều tra mở rộng.





Theo SỰ LUÂN (CATP)