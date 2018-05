Các bên nói về việc bé 13 tuổi bị còng tay đưa về phường

Trước thông tin xôn xao, gây bất bình trên MXH về việc cháu bé N.Đ.Q.H (13 tuổi, ngụ KP3, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) bị công an phường này còng tay đưa về trụ sở làm việc trong buổi cưỡng chế nhà, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm gặp các bên liên quan để tìm hiểu.

Trung tâm Công tác xã hội của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã xuống gặp các bên, tìm hiểu sức khoẻ, tâm lý của cháu H. sau sự việc.



Ông Bùi Anh Quang, chủ tịch UBND phường Phước Nguyên kể lại sự việc-ảnh: TK

Chiều 10-5, ông Bùi Anh Quang, chủ tịch UBND phường Phước Nguyên cùng một số cán bộ phường trao đổi với PV và đoàn của trung tâm CTXH tỉnh, cho biết là vẫn còn cảm thấy buồn sau buổi cưỡng chế nhà không thành tại gia đình ông Nguyễn Văn Đằng, bà Lê Thị Loan- bố mẹ cháu H.

Ông Quang là người thay mặt đoàn đọc quyết định cưỡng chế và bị gia đình ông Đằng ném liên tiếp gạch, đá để phản đối.



“Gia đình ông Đằng thuộc diện phải thu hồi đất để làm dự án công viên Bà Rịa giai đoạn 1. 120 hộ khác lân cận đã di dời, chỉ còn duy nhất hộ ông Đằng chưa bàn giao mặt bằng. Lý do, ông Đằng có tranh chấp dân sự với anh trai ông về đất đai ở vị trí phải thu hồi, về số lô đất được táu định cư.

Chúng tôi đã vận động nhiều lần, giải thích việc tranh chấp đất giữa ông Đằng và anh trai thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án, phường đã hoà giải nhưng không thành. Sau nhiều lần vận động, TP. Bà Rịa phải ban hành quyết định cưỡng chế. Đây là điều chúng tôi hoàn toàn không mong muốn.”-ông Quang, trao đổi.

Khoảng gần 9 giờ sáng 9-5, sau khi đoàn cưỡng chế của TP. Bà Rịa, các đơn vị liên quan mới cùng phường xuống tới nhà ông Đằng. Cùng đi có lực lượng công an TP. Bà Rịa, công an phường Phước Nguyên. Lúc này, nhà ông Đằng khoá cửa cổng, cố thủ ở bên trong và chuẩn bị các công cụ như xăng, bình ga, dao, rựa, gạch đá…để chống đối đoàn cưỡng chế.



Công an phường giữ số dụng cụ gia đình ông Đằng dùng để chống đối đoàn cưỡng chế



Gạch, đá gia đình ông Đằng dùng để chống lại đoàn cưỡng chế.

Theo công an TP. Bà Rịa, thấy tình hình thực tế trên đã đề xuất công an tỉnh tăng cường hỗ trợ 20 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động tới để đảm bảo ANTT.

Lúc 9 giờ 30, đoàn tiến hành các bước cưỡng chế, phá cổng để vào trong. Lúc này, vợ chồng ông Đằng và hai con- con gái là cháu H. và con trai là cháu N.H.T (22 tuổi) đã dùng gạch, đá ném liên tiếp vào ông Quang- chủ tịch phường Phước Nguyên khi đang đọc quyết định cưỡng chế. Công an buộc phải vào khống chế ông Đằng. Lúc này, một cảnh sát cơ động bị kính cửa nhà rơi vào đùi bị thương đứt gân, một cán bộ phường bị ném đá trúng đầu.

“Công an khống chế được ông Đằng và hai con, đưa ra xe và có còng tay lại để đưa về phường. Bởi lúc đó, bà Loan dùng dao, can xăng trên mình và hộp quẹt để sẵn sàng châm đốt. Sau khi đưa ba bố con ông Đằng về phường, do lực lượng công an phường chỉ còn lại hai người trực, viết biên bản, lo cả ba bố con sẽ quay lại nhà nên họ phải còng tay lại.

Nhưng sau đó không lâu, công an đã tháo còng tay và đưa cháu H. trở về nhà vì cháu nói chiều phải đi thi, cháu học ở trường THCS Phước Nguyên. Công an đã đưa cháu về tận nhà cho bà Loan. Chúng tôi nói rõ việc còng tay là điều chúng tôi không hề mong muốn. Nhưng đây là biện pháp để đảm bảo an toàn cho đoàn cưỡng chế, đưa hai cháu nhỏ ra khỏi nguy hiểm khi người mẹ sẵn sàng châm lửa đốt người, đốt nhà”- ông Quang, nói thêm.

Nhận thấy tình hình cưỡng chế không đảm bảo an toàn cho bà Loan và gây mất ANTT, đoàn cưỡng chế đã quyết định tạm hoãn cưỡng chế vào khoảng 12 giờ cùng ngày. Hiệu trưởng trường THCS Phước Nguyên cũng khẳng định cháu H. buổi chiều vẫn đến trường và làm bài thi bình thường.

Có mặt tại nhà ông Đằng, bà Loan vào chiều 10-5, PV ghi nhận quanh nhà cửa kính bị vỡ nhiều, gạch đá vẫn để trước cửa và có can xăng. Bà Loan cho hay không đồng tình với chính sách tái định cư, phân ít lô đất trong khi gia đình bà diện tích lớn. Bà cho rằng sẽ vẫn làm các biện pháp mạnh để đòi quyền lợi cho gia đình, con cái. Bà lên án việc còng tay hai con của mình đi lên phường như vậy trong khi cháu H. không ném gạch đá mà chỉ đứng quay clip lại đoàn cưỡng chế.

Bản thân cháu H. cũng nói cháu chỉ đứng quay clip, không ném gạch đá như anh trai. “Chú công an không cho cháu quay nên đến bẻ tay cháy đưa ra xe, còng lại. Khi về phường cũng còng tay nhưng sau đó cháu nói cho cháu về đi thi thì một chú cảnh sát tháo còng tay và đưa cháu về nhà”.

Phía Trung tâm CTXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, sau khi ghi nhận ý kiến các bên và thực tế thấy sức khoẻ cháu H. đã ổn định. Trung tâm sẽ có báo cáo lên Sở LĐ-TB&XH về vụ việc. Hành động còng tay cháu bé 13 tuổi gây dư luận không tốt nhưng trong trường hợp này phải chia sẻ với phường.

Đại diện người phát ngôn của công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, công an TP. Bà Rịa có báo cáo về vụ cưỡng chế khá phức tạp. Sau khi có dư luận trên MXH về việc còng tay cháu bé 13 tuổi, công an tỉnh đã yêu cầu công an TP. Bà Rịa, phường báo cáo cụ thể để xem xét, xử lý.