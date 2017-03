Các đại gia mua dâm người mẫu ngàn USD là ai?

(PLO)- Ngày 17-4, VKSND TP.HCM đang xem xét phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bảo Lộc cùng các đồng phạm trong đường dây môi giới mại dâm cao cấp do Lộc cầm đầu, do đến nay đã hết hạn tạm giữ.