Các ‘hiệp sĩ’ lại liên tiếp bắt giữ tội phạm

Vào lúc 13 giờ ngày 11-8, các “hiệp sĩ” trong CLB Phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp đang tuần tra thì phát hiện hai phụ nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi đến cổng KCN Tân Đông Hiệp A thì hai nghi can thấy một người đang rút tiền ở trụ ATM liền dừng xe lại.

Một nghi can ngồi sau liền xuống xe tiếp cận người phụ nữ vừa rút tiền nói vừa nhặt được một chiếc ví bên trong đó có chiếc điện thoại nhưng do không biết dùng nên bán lại với giá 2 triệu. Khi người mua đồng ý đưa tiền thì các “hiệp sĩ” đi tới mời hai nghi can về công an phường Tân Đông Hiệp làm rõ.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai tên Khổng Thị Dung (46 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Lan (26 tuổi, cùng quê Quãng Ngãi). Tang vật gồm có 1 Iphone 5 và 2 triệu vừa bán điện thoại.

Trước đó, tối 8-8, các “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp phát hiện hai nghi can có dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Phát hiện có người theo dõi, hai nghi can tăng tốc bỏ chạy và bị các “hiệp sĩ” tiếp cận mời về trụ sở Công an phường Tân Đông Hiệp. Lúc này lực lượng còn phát hiện đối tượng mang theo 2 bịch nylon có chứa chất màu trắng và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại trụ sở công an, hai nghi can khai tên Nguyễn Minh Tính và Đoàn Trần Minh Phương (cùng quê Lâm Đồng). Cả hai khai đang trên đường mang ma túy về để sử dụng và bán lại để kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi thì bị “hiệp sĩ” phát hiện.