Các nàng dâu trộm vàng mẹ chồng để đánh đề ở miền Tây

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) đã cho bảo lãnh tại ngoại đối với Dương Thanh Thuý (26 tuổi, ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 11h ngày 9-8, gia đình bà Dương Thị Cầm (64 tuổi, mẹ chồng Thuý, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) phát hiện trộm đánh tráo 16 chỉ vàng thật thành vàng giả để trong tủ nên đi trình báo công an.

Qua điều tra sàng lọc, cơ quan công an phát hiện Thuý lợi dụng sự sơ hở của gia đình, nhiều lần mở tủ lấy trộm số vàng trên mang đi bán tiêu xài cá nhân và chơi lô đề. Để che giấu hành vi của mình, cô ta mua lại vàng giả rồi bỏ vào tủ nhằm đánh lừa gia đình chồng.

Số vàng giả mà cô con dâu lừa gia đình.

Một người dân sống gần nhà bà Cầm kể, có ngày Thuý đánh đề với số tiền rất lớn. Sự việc mất vàng bị vỡ lở khi một cô con dâu khác của bà Cầm mang ra tiệm đổi mẫu mới thì hoảng hốt khi biết toàn bộ số vàng đều là giả.

Do không có dấu vết cạy tủ nên bà Cầm kêu con cháu lên tra hỏi rồi đi báo công an. Nhưng lúc đó, mọi người đã xác định trước nghi can số 1 là Thúy. Tại cơ quan công an, nàng dâu trẻ thừa nhận nhận hành vi lấy cắp vàng của mẹ chồng.

Cơ quan CSĐT công an huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) cũng đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thị Đẹp (30 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án không ai khác là mẹ chồng của Đẹp. Tại cơ quan điều tra, Đẹp thừa nhận biết mẹ chồng có nhiều tiền, vàng cất trong tủ nên từ đầu năm 2014 đã 13 lần lấy trộm vàng của bà, với số lượng 44 chỉ vàng 24K và 2,5 chỉ vàng (18K), tổng giá trị tài sản trên 135 triệu đồng.