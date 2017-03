Các quái xế “thăm dò” công an

Trung tá Vinh cho biết khoảng 5g30-6g sáng 31-10, tại khu vực đường Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh có khoảng vài chục người tụ tập cổ vũ hơn mười đối tượng đua xe biểu diễn dưới lòng đường. Sau khi nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh có mặt tại hiện trường thì các đối tượng bỏ trốn, công an bắt giữ một số xe gắn máy.



Theo trung tá Vinh, sau trận đánh mạnh vào đêm 23 rạng sáng 24-10, dân “đi bão” vẫn tiếp tục thăm dò tình hình lực lượng công an có tập trung “đánh” tiếp hay không để có biện pháp đối phó.Trước đó, B. (ngụ Q.Tân Phú) - một người thường xuyên tham gia các đêm “bão” trên địa bàn TP.HCM - cho biết trong đêm 30-10, khoảng vài trăm người vẫn đi thành đoàn qua những tuyến đường cũ. Gặp lực lượng công an thì đoàn tách ra thành nhóm nhỏ, sau đó tiếp tục tập trung thành đoàn tới gần sáng thì về khu Chu Văn An để biểu diễn.



Cùng ngày, Công an Q.Bình Thạnh cho biết đã có khoảng 300 người bị giữ xe trong đêm 23-10 tới làm việc theo lịch hẹn để ghi lời khai và được hướng dẫn thủ tục cần làm trước khi nộp phạt, nhận xe vi phạm.Theo công văn chỉ đạo của giám đốc Công an TP.HCM, người vi phạm có thời gian 60 ngày để hoàn tất các thủ tục về viết kiểm điểm, họp kiểm điểm tại tổ dân phố và đơn cam kết bảo lãnh, giáo dục của người thân để được xử phạt và trả xe.





Theo GIA MINH (TTO)