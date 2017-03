Các sòng bạc trá hình hội chợ

Hình thức hoạt động ca nhạc và phục vụ các trò chơi dân gian, nhưng thực tế các hội chợ ca nhạc đều hoạt động công khai cờ bạc không thua kém gì casino, còn được dân quân, dân phòng phường xã đứng chốt bảo vệ! Điều đáng nói, các đoàn này hoạt động không cần phép.

HOẠT ĐỘNG KHÔNG CẦN PHÉP

Khi chúng tôi có mặt tại hội chợ ca nhạc tổng hợp tại ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương ngày 9-9-2011, thật bất ngờ khi chứng kiến những gian hàng với cái tên “trò chơi vui xuân” bằng hình thức quay vòng bầu cua (thay thế hột lắc bầu cua). Với tổng diện tích khoản 1.000 mét vuông, chỉ có tám gian hàng, trong đó bốn gian hàng cờ bạc trá hình và một sân khấu dành cho ca nhạc rất nhếch nhác. Khách ra vào tự do, chủ yếu nguồn thu từ tổ chức chơi cờ bạc.

Mỗi đêm các tụ điểm này thu hút từ 500 người đến 1.000 lượt người đa số là công nhân, hoặc dân lao động thuê trọ trên địa bàn. Họ muốn xem biểu diễn ca nhạc giải trí sau ngày lao động cực nhọc. Nhưng ai ngờ đây là một cái bẫy đánh vào lòng tham, khi thấy quá nhiều người kiếm bạc triệu quá dễ dàng. Đứng kế chúng tôi là một thanh niên khoản 27 tuổi nói giọng miền Trung, cầm trên tay khoảng 500 ngàn đồng đặt vào bàn bầu cua mấy cây đều trúng liên tiếp. Chưa đầy 10 phút, số tiền thắng lên gần cả triệu đồng. Một ông khoản 50 tuổi tướng hơi mập, đánh trái bầu 300 ngàn đồng trúng, rồi ông đặt con cua 300 ngàn đồng trúng tiếp. Ông tăng 500 ngàn đồng đặt con cá, vòng quay dừng ngay ba con cá, ông trúng được một triệu ba trăm ngàn đồng. Thấy ông kiếm tiền quá dễ, không ít người đánh theo để rồi nhiều người ra về không còn một đồng để trả tiền gởi xe. Một cô công nhân mới tạm ứng lương được một triệu đồng, theo ông đánh cua đã thua hết 400 ngàn đồng. Còn cặp vợ chồng công nhân ra về với gương mặt đau khổ mất toi 800 ngàn đồng bằng bảy ngày công.

Khi chúng tôi đi quanh hội chợ, nhìn thấy nhiều gương mặt ảm đạm của những tay mê máu đỏ đen. Mặc dù ai cũng thua nhiều thắng ít, nhưng trên các bàn bầu cua sát phạt không dưới một triệu đồng cho mỗi lần quay. Chỉ trong vòng hơn một giờ, nhà cái chuyển 7 triệu đồng ra đưa cho một phụ nữ phía ngoài. Các bàn phía đối diện cũng không kém gì, các con bạc đang vây quanh.

Đến 21 giờ, sân khấu ca nhạc bắt đầu biểu diễn, MC là một pê đê giới thiệu ngôi sao ca nhạc trẻ tối nay là ca sĩ Đa Đa. Màn diễn của Đa Đa vừa dứt, MC rao bán giấy xổ số lô tô giá 5.000 đồng một tờ, ai trúng thưởng được 100 ngàn đồng. Kết quả biến các khán giả nhẹ dạ trở thành nạn nhân của bọn chúng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết thanh niên cầm số tiền triệu và ông 50 tuổi chính là một tay cò mồi cờ bạc, có tên là Út Bi, đồng thời cũng là chủ hội chợ trá hình đã hoạt động hơn 30 ngày tại đây. Dưới tay này có hàng chục đàn em cò mồi. Hội chợ ca nhạc tổng hợp này hoạt động không hề có giấy phép. Đồng thời được dân quân, dân phòng khu phố đứng phía trước cổng để bảo vệ an ninh trật tự cho việc hoạt động phi pháp này. Hằng đêm, ông Út Bi chi tiền bồi dưỡng.

Ngày 10-9-2011, chúng tôi đến tham quan hội chợ ca nhạc Thúy Hằng tổ chức tại khu vực công viên Bình An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương. Khuôn viên nhỏ khoảng 50 mét, có 10 gian, trong có 6 gian cờ bạc. Hàng trăm người vây quanh sát phạt không thua gì một casino. Bốn gian còn lại cho chơi thảy banh, ném lon, rút số rất vắng khách chơi. Phía ngoài cổng có một ông ngồi canh cửa khoảng 75 tuổi, còn có hai dân quân đi qua lại khu vực này cũng được đoàn thuê làm bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự. Khi chúng tôi ghi hình thì ngay lập tức bị cản ngăn. Họ còn đưa tiền cho chúng tôi đề nghị đừng đăng báo.

Ai đã bao che ca nhạc trá hình hoạt động nhiều năm nay trên địa bàn xã Bình Hòa? Một số thanh niên tại khu Đồng An đã lợi dụng việc làm ăn phi pháp của ban tổ chức, hằng đêm đến đòi tiền bảo kê. Bọn chúng quậy phá rồi xông vào lấy đi những bàn quay bầu cua. Mặc dù rất bức xúc với hành vi ngang tàng của bọn này, nhưng do làm ăn phi pháp, ban tổ chức cũng phải chiều theo bọn côn đồ, bỏ tiền chuộc lại bàn quay cả triệu đồng và xin bọn chúng giúp đỡ để làm, mỗi ngày “bồi dưỡng” cho bọn chúng. Dân phòng cũng có “ghé” kiểm tra như lúc 20 giờ 40 ngày 3-9-2011, thu giữ bàn quay cờ bạc mang về khu phố để xử lý. Nhưng sáng hôm sau, gọi lên phạt vài triệu đồng (không biên lai) rồi mang trả lại cho chính chủ. Từ đó, hội chợ thương mại ca nhạc Thúy Hằng được hoạt động thêm 10 ngày nữa, gây bất bình trong dư luận.



Sòng bầu cua trong hội chợ

HAI VỤ CHẾT NGƯỜI

Được biết, hội chợ ca nhạc Thúy Hằng là của ông Bảy Nửa thường thuê giấy phép hoạt động lại của Công ty một thành viên Thái Long Sơn. Để tổ chức hội chợ thương mại, trước đây Công ty một thành viên Thái Long Sơn này làm ăn cẩu thả tại bãi đất gần khu chế xuất Tân Tạo, quận Bình Tân. Do câu điện dàn dựng sân khấu không đảm bảo an toàn, đêm khai mạc điện giật chết một cô công nhân 27 tuổi.

Cơ quan điều tra vào cuộc, công ty tạm ngừng hoạt động. Vậy mà hội chợ ca nhạc Thúy Hằng xin được tổ chức một cách dễ dàng tại đất công viên khu dân cư Bình An, phường Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chúng tôi còn được biết Công ty TNHH tổ chức hội chợ An Sơn cũng từng cho thuê giấy phép, gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Điển hình như: cho một ông tên Hồ thuê giấy phép tổ chức hội chợ ca nhạc “Đêm Sài Gòn” tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Vào đêm khai mạc, xảy ra cái chết cho một bé trai khoảng 10 tuổi do bị điện giật. Vụ việc đang được điều tra làm rõ thì Công ty An Sơn này tiếp tục cho người tên Hồ mở hội chợ trá hình tại phường Bình Chiểu, Thủ Đức. Báo công an TPHCM đã phản ánh vào năm 2010, bị đình chỉ. Công ty Thái Long Sơn tiếp tục chuyển về huyện Long Thành tổ chức cờ bạc công khai. Lực lượng trinh sát hình sự CA Long Thành theo dõi bắt quả tang. Hiện nay Công ty TNHH An Sơn đứng ra tổ chức tại Bình Dương, do một đầu nậu là bà Lý và người tên Nhã tổ chức cờ bạc công khai nhiều tháng nay nhưng không một cơ quan thẩm quyền nào hỏi thăm. Hội chợ ca nhạc tạp kỷ của người tên Hồ hiện đang tổ chức trá hình tại phường Tân Thạnh Đông, Q12.

Khi chúng tôi có mặt, hội chợ ca nhạc rất xơ xác, bên trong khoản sáu gian hàng, trong đó ba gian hàng cờ bạc: bầu cua, chiếc nón kỳ diệu, tề thiên đại thánh. Ông này có gần 20 năm trong nghề hội chợ lô tô. Lúc 20 giờ 30 ngày 6-9-2011 trao đổi chúng tôi, công an phụ trách khu vực cho biết: UBND phường cấp phép còn chuyện tổ chức cờ bạc trá hình do chưa kiểm tra nên chưa nắm. Khi chúng tôi đến lần hai ghi hình vào ngày 12-9-2011 thì hội chợ vẫn hoạt động bình thường.

CHÍNH QUYỀN NÓI GÌ?

Trao đổi chúng tôi, bà Lê Thị Kim Dung - Phó chủ tịch UBND phường Bình Hòa, cho biết: phường có chủ trương không cho hội chợ về hoạt động mà chỉ giải quyết cho đoàn ca nhạc về phục vụ không quá ba ngày.

Ông Lê Hữu Sang - chuyên trách khối văn hóa phường - cũng khẳng định như vậy. Khi chúng tôi đề cập đến đoàn ca nhạc trá hình tổng hợp hoạt động gần 30 ngày tại KP1, ấp Bình Đáng và đoàn ca nhạc Thúy Hằng tại KP Bình An, ông nói các đoàn đó là hoạt động chui cho nên chính quyền không biết. Ông còn biện minh rằng, nếu có biết cũng không thể kiểm tra được vì đơn vị khác cho thuê mặt bằng.

Về việc đoàn ca nhạc Thúy Hằng hoạt động trong công viên khu dân cư Bình An, ông nói không nghe khu phố báo nên không biết. Chúng tôi hỏi: “Hằng đêm lực lượng dân quân được cử làm bảo vệ cho hai đoàn hội chợ ca nhạc thì ai chỉ đạo? Ông nói “đó là phía công an phường”. Tiếp xúc với ông Đặng Văn Tiến - Trưởng khu phố 2 - được biết: có nhận thông tin từ UBND phường Bình Hòa báo cho đoàn về hoạt động và cũng có nhận phản ánh của rất nhiều người dân khu phố là đoàn ca nhạc này tổ chức cờ bạc.

Rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vì sao đoàn hội chợ ca nhạc trá hình, hoạt động chui, cờ bạc phi pháp được dân quân, dân phòng đứng ra bảo vệ giữ gìn trật tự, tồn tại nhiều ngày nay trên địa bàn phường Bình Hòa mà lãnh đạo địa phương không biết.

Theo ĐỨC HIỀN (CATP)