Các tài xế "xe điên" bị xử lý thế nào?

Hán Minh Trí tại tòa.

Vụ "xe điên" gây chết người tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài ngày 18/9 vừa qua đã gây bàng hoàng dư luận. Chưa bao giờ, người dân lại cảm thấy lo lắng đến thế khi tham gia giao thông trên đường phố. Bất chợt, một lúc nào đấy, một chiếc "xe điên" bất ngờ xuất hiện, từ đằng sau, hoặc bất cứ một điểm nào đó, đâm vào mình gây tai nạn, tước đi mạng sống. Và cũng chưa lúc nào, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin liên quan đến "xe điên" lại xuất hiện nhiều đến thế. Thế nhưng, ồn ào khi xảy ra, nhưng sau đó ít người chú ý đến việc những kẻ điều khiển các "xe điên" đó bị xử lý như thế nào? Có tương thích với hành vi phạm tội của mình hay không?

Liên tiếp "xe điên"

Vụ tai nạn giao thông gây chết người tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài ngày 18/9 không phải là vụ lần đầu tiên theo kiểu "xe điên". Cách đây 3 năm, vụ "xe điên" do Hán Minh Trí, 31 tuổi, ở 151 Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) là "đạo diễn" đã gây xôn xao dư luận.

21h30' ngày 27/12/2007, khi đến ngã tư Nguyễn Biểu thì gặp đèn đỏ, Hán Minh Trí dừng ôtô lại chờ tín hiệu đèn xanh. Lúc đó, anh Bùi Trung Thọ, 54 tuổi, ở 36 Ngõ Quỳnh, quận Hai Bà Trưng, đến chỗ Trí, yêu cầu ra khỏi ôtô để giải quyết việc xe của Trí chạm vào đuôi xe của người này. Sau khi xem xét, thấy không có sự va quệt như anh Thọ nói, Trí quay lại xe. Vừa lúc đó có tín hiệu đèn xanh nên Trí cho xe đi. Anh Thọ liền trèo lên nắp capo, hai tay bám vào cần gạt nước. Trí không những không cho xe dừng lại, mà còn tăng tốc độ lên đến 60km/h, chạy uốn lượn và phanh gấp 5 lần nhằm làm anh Thọ ngã rơi ra khỏi xe. Hoảng hốt, anh Thọ luôn miệng kêu cứu, nhưng Trí vẫn tiếp tục cho xe phóng nhanh trên đường.

Đến trước cửa hội trường Ba Đình, Trí cho xe chạy sang phần đường ngược chiều, rồi đâm thẳng vào chiếc xe máy do anh Nguyễn Quang Huy, ở khu tập thể nhà máy điện Yên Phụ, điều khiển, phía sau chở vợ là chị Phạm Thị Mai Hương, khiến anh Huy và chị Hương bị ngã văng ra đường.

Không dừng lại ở đấy, kẻ này tiếp tục đâm vào xe máy do anh Trần Công Hòa, ở Xuân La, quận Tây Hồ, làm anh Hòa ngã ra đường, cú va chạm mạnh đã hất văng anh Thọ từ trên nắp capo xuống đường. Đến tận lúc này, Trí mới đạp phanh, nhưng do chạy tốc độ khá cao nên không thể dừng ngay được. Đúng lúc đó, bánh trái trước bị nổ, chiếc ôtô lao vào một xe máy do chị Nguyễn Minh Hảo, phía sau chở theo cháu Nguyễn Thảo Nhi, 5 tuổi và cháu Bùi Cao Nguyễn Minh Anh, 4 tuổi, làm chị Hảo và cháu Nhi bị thương nặng. Mất lái, chiếc ôtô lao lên vỉa hè quảng trường Ba Đình mới dừng lại được.

Cũng khoảng 16h ngày 28/12/2007, ôtô tải BKS 49H-8894 chạy đến gần ngã ba Trần Phú - Lê Hồng Phong (TP Đà Lạt) thì bị mất thắng. Xe lao lên lề phải tông ngã 2 cây xanh và 1 cột biển báo giao thông, sau đó vọt xuống đường Trần Phú tông 2 xe máy BKS 49S6-9177 và 49T3-5011 rồi lao qua dải phân cách tiếp tục đâm vào xe máy BKS 29R2-4219 và một người đi bộ. Chưa hết, chiếc ôtô còn tông vào 1 trụ điện và tường rào của ngôi nhà số 34 Trần Phú rồi mới dừng lại. Người đi bộ là chị Nguyễn Trường Vũ Khắc Thảo Quyên (21 tuổi, SV Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, ngụ tại xã Gia Hiệp, Di Linh) chết tại chỗ.

4 nạn nhân khác là Bùi Thị Linh (18 tuổi, HS trường Trung học Kỹ thuật Lâm Đồng), Nguyễn Hoàng Long (22 tuổi, trú ở Thạnh Mỹ, Đơn Dương), Nguyễn Thị Lệ Chung (38 tuổi, ngụ tại số 9 Lê Hồng Phong, Đà Lạt), Hồ Thị Lệ Hiền (48 tuổi, trú ở 10B Phạm Hồng Thái, Đà Lạt) bị thương nặng. 3 chiếc môtô bể tan tành, xe tải hư hỏng nặng. Công an TP Đà Lạt đang tiến hành điều tra xử lý vụ tai nạn gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng này.

Khi tìm hiểu về "xe điên", chúng tôi giật mình vì thấy ở địa bàn nào, đặc biệt tại các TP lớn đều đã từng xảy ra các vụ "xe điên" gây tai nạn liên hoàn, cướp đi sinh mạng của người dân vô tội.

Tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), người dân cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi chiếc xe tải bồn, BKS 57K-4149 đã "nổi điên", đâm liên tiếp vào 6 xe máy trên QL1A, đoạn vòng xoay ngã tư Tam Hiệp, thuộc khu phố 1, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa làm 2 người chết, 3 người bị thương. Chiếc xe tải bồn do Nguyễn Văn Minh, 30 tuổi, ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đang lưu thông hướng TP HCM - Biên Hòa với tốc độ cao, bất ngờ lao qua trái đường, cán lên xe máy BKS 52HA-5271 và cuốn vào gầm xe.

Chưa dừng lại, chiếc xe tải bồn tiếp tục lao về phía trước đâm vào 5 xe máy khác đang lưu thông trên đường, và chỉ dừng lại khi leo lên bồn hoa công viên. Vụ tai nạn đã khiến ông Cao Hoàng Thành, 54 tuổi, phường Thống Nhất (Biên Hòa) và Võ Minh Bá Khánh, 19 tuổi, xã Tam Phước (Long Thành) chết ngay tại chỗ. Ngoài ra, còn 3 nạn nhân khác bị thương.

Mới đây, khoảng 17h30' ngày 10/3, ông Lê Văn Mạnh, 66 tuổi, ở thôn Ngọa Long, xã Minh Khai (Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển ôtô 4 chỗ nhãn hiệu Ford Mondeo BKS 29X-9620 trên đường Xuân Thủy hướng Cầu Giấy đi về Cầu Diễn. Khi ngang qua khu vực cổng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, ôtô của ông Mạnh va vào đuôi xe môtô của hai người đàn ông đi cùng chiều phía trước. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Mạnh và hai người đàn ông trên đã xuống xe nói chuyện. Hai người đàn ông dắt xe máy lên vỉa hè chờ giải quyết, còn ông Mạnh điều khiển ôtô lùi lại, va vào 2 xe máy ở phía sau khiến 2 xe bị đổ.

Ngay sau đó, ông Mạnh tiếp tục điều khiển ôtô đi về phía Cầu Diễn và liên tiếp đâm vào một loạt các phương tiện đang tham gia giao thông trên đường khiến tận 22 người bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân là chị Phạm Thị Lan Anh, 18 tuổi, ở Bình Giang (Hải Dương) bị chấn thương sọ não và tụ máu vùng bụng dẫn đến tử vong.

Xử lý lái "xe điên" còn nhẹ

Trong các vụ "xe điên" gây tai nạn liên hoàn, nếu không gây hậu quả chết người thì các lái xe chỉ việc đền bù cho người bị nạn và không bị xử lý hình sự. Còn nếu gây hậu quả chết người, hầu hết bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Mà hình phạt dành cho loại tội này khá nhẹ, trong khi đó, hầu hết các đối tượng phạm tội đều nêu tình tiết giảm nhẹ, thậm chí còn được gia đình các nạn nhân làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho sau khi đã nhận đền bù tương xứng.

Theo Bộ luật Hình sự hiện hành (Điều 202) quy định mức hình phạt người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây thiệt hại tính mạng người khác, chỉ bị tù từ 6 tháng đến 5 năm. Và nếu phạm nhân cải tạo tốt, có thể được giảm án 1/3 thời gian (6 tháng còn 4 tháng; 5 năm còn 3 năm rưỡi). Với các mức án như vậy, dư luận cho rằng như "muỗi đốt gỗ".

Trường hợp gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, lái xe cũng chỉ bị tù tối đa đến 15 năm. Còn trong trường hợp như Hán Minh Trí, cố tình đội nạn nhân trên nắp capo, rồi chạy với tốc độ nhanh nhằm mục đích hất nạn nhân xuống đường gây tử vong thì mới bị khởi tố với tội danh giết người. Khi tiến hành xét xử, dù vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Hán Minh Trí về tội giết người nhưng xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc các gia đình nạn nhân đều làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Trí nên HĐXX cũng chỉ tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam. Một mức án có thể nói là quá nhẹ so với hậu quả mà đối tượng đã gây ra.

Thế nên, có thể nói, hậu quả về giáo dục, răn đe những người lái xe gây tai nạn giao thông, đặc biệt là theo kiểu "xe điên" này rất kém. Đây cũng là một căn nguyên, khiến một số lái xe ẩu, coi thường Luật Giao thông và tính mạng người đi đường.





Theo CAND