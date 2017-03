Ngày 17.9.2007, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo hằng năm về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2007, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nêu rõ: "Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Các quyền này đã được nêu rõ trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước Việt Nam, trong đó có Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Trên thực tế, các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện để phát triển. Mọi sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc thuộc các hệ phái được thực hiện bình thường.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ gần đây đã có những phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực. Các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn ở các cấp giữa hai nước đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề hai bên quan tâm, trong đó có vấn đề tôn giáo.

Trong tình hình đó, mặc dù vẫn còn những đánh giá chưa khách quan và thiếu chính xác, bản báo cáo năm nay của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ghi nhận thực tế và những phát triển tích cực về tôn giáo ở Việt Nam".