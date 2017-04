Các vụ xâm hại trẻ chấn động Vĩnh Long

Chiều 4-4, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin một số vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn và lý giải phần nào nguyên nhân của hiện tượng nhức nhối này.

Xâm hại tình dục trẻ em ngày càng dã man

Theo báo cáo, năm 2016 Vĩnh Long xảy ra 30 vụ với 30 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em (tăng 13 vụ so với năm 2015). Riêng từ đầu năm 2017 đến nay xảy ra chín vụ và đã xảy ra một số vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, kẻ thực hiện hành vi rất man rợ (hiếp nạn nhân xong rồi giết). Đáng báo động hơn, có vụ nạn nhân bị chính người thân của mình (ông nội, cha ruột) xâm hại nhiều lần... cho thấy đạo đức xã hội bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nhức nhối, bức xúc trong nhân dân.

“Các đối tượng thường lợi dụng trẻ ở nhà một mình, sự thiếu hiểu biết về giới tính và khả năng phòng vệ yếu của các bé gái để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Kẻ thực hiện hành vi đồi bại cũng lợi dụng sự quen biết, tổ chức uống rượu, sau đó thực hiện hành vi giao cấu hoặc lợi dụng lúc nạn nhân đi trên đoạn đường vắng để dụ dỗ hoặc dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm...” - Trung tá Phạm Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Vĩnh Long, khái quát.

Liên quan vụ cháu bé 11 tuổi ở huyện Mang Thít bị hiếp dâm, Thượng tá Trần Văn Vụ, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can để điều tra.

Riêng cháu bé 10 tuổi ở huyện Bình Tân bị Huỳnh Thanh Trung xâm hại đến có thai, công an cũng đã bắt giữ, khởi tố bị can và đang chờ C54 Bộ Công an trả kết quả giám định để củng cố thêm hồ sơ.

“Khi khám xét và kiểm tra điện thoại của Trung, công an phát hiện trong máy lưu trữ rất nhiều hình ảnh và phim ảnh đồi trụy...” - Phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin thêm.

“Bước đầu các bị can trong các vụ án trên đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội” - đại diện công an cho hay.



Công an Vĩnh Long thông tin và lý giải các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Phạm tội vì không biết luật

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, nhận định: Từ năm 2014 đến nay tình hình xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng tăng, tăng ở đây theo từng tháng và quý chứ không phải theo năm và công an đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long lồng ghép, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhưng đến cuối năm 2015 án xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng tăng trở lại.

“Có mấy việc mà chúng ta thấy băn khoăn là đang xuất hiện tình trạng nạn nhân nữ tự nguyện, hẹn hò nhau vào nhà trọ, nhà nghỉ. Luật quy định mọi hành vi giao cấu với trẻ dưới 13 tuổi là hiếp dâm nhưng nhiều người không biết, thậm chí có bị hại còn cãi lại họ tự nguyện... Rõ ràng người phạm tội và nạn nhân có nhận thức pháp luật rất kém” - Đại tá Ngân chia sẻ.

“Điển hình như vụ xảy ra ở huyện Trà Ôn, bị can còn nói với cơ quan điều tra là “Các chú làm việc nhanh nhanh để còn về đi học”, trong khi nghi phạm đã thực hiện hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng sau khi hiếp dâm là dìm chết nạn nhân” - Đại tá Ngân nói.

Đại tá Ngân cho biết sẽ phối hợp với cơ quan, đoàn thể để tuyên truyền đến các đối tượng có nguy cơ cao, tập trung vào các nhóm thanh thiếu niên thường đàn đúm, nhậu nhẹt... theo hướng tuyên truyền theo chiều sâu để mọi người, nhất là giới trẻ, các bậc phụ huynh nắm rõ, biết cách phòng ngừa. Đồng thời điều tra, xử lý nghiêm khắc các vụ việc nhằm răn đe và phòng ngừa chung về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.