Cách chức phó bí thư xã đoàn xã An Định

Thế nhưng sau đó vì cha phản đối, anh H. từ hôn, cưới người khác trong khi cô E. đã mang thai. Bị bội bạc, cô E. đã khởi kiện anh H. tại TAND huyện Tuy An để truy nhận cha cho con và yêu cầu cấp dưỡng cho cháu bé mà cô đã sinh.

Liên quan đến vụ việc, mới đây Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy An cho biết đã ra quyết định chuẩn y việc cách chức phó bí thư xã đoàn An Định đối với anh H. vì lý do vi phạm đạo đức lối sống, không đủ tư cách và uy tín đảm nhiệm chức vụ này.