Cách chức trung tá công an nhậu say đánh dân

Sáng 15/9, thượng tá Trương Ngọc Danh, Trưởng Công an thành phố Cà Mau (Cà Mau) cho biết, phiên họp bất thường của Đảng ủy Công an thành phố về việc xử lý cán bộ đã thống nhất cách chức trung tá Phạm Thanh Tùng - Trưởng công an xã Hòa Tân - vì đã đánh người sau khi nhậu say.

Theo thượng tá Danh, trong quá trình xác minh làm rõ nội dung đơn tố cáo, trung tá Tùng đã thừa nhận với lãnh đạo là có đánh ông Tính sau khi nhậu say.

Theo đơn tố cáo của ông Trần Trung Tính (54 tuổi) ở xã Hòa Tân, ngày 1/9, sau khi uống rượu về, ông có cự cãi và hăm họa đánh vợ nên bà đi báo chính quyền địa phương. Chiều cùng ngày, ông Tính được mời lên Công an xã Hòa Tân để lập biên bản về hành vi uống rượu say làm mất an ninh trật tự và bị lực lượng công an xã đưa vào phòng khóa cửa lại. Đến chạng vạng tối, trung tá Phạm Thanh Tùng đi nhậu về, mở cửa phòng rồi vớ lấy khúc cây dài hơn 0,5m đánh tới tấp vào hai đùi của ông Tính làm gãy khúc cây, hăm dọa nếu la sẽ… giết chết.

Sáng 2/9, ông Tính được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Kết quả cho thấy ông Tính bị đa chấn thương phần mềm nên ông đã làm đơn tố cáo hành vi sai trái của ông trung tá Tùng.

Trao đổi với PV, ông Tính cho biết sau khi nộp đơn tố cáo ông đã nhận được điện thoại của nhiều người đề nghị rút đơn kiện.

