Cách chức trưởng công an xã ‘đại náo’ trường học

(PL)- Chiều 2-4, đại tá Lê Đức Đạo, Trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), xác nhận cơ quan này vừa cách chức trưởng Công an xã Ia Dơk đối với Thiếu tá Trần Vũ Khiêm. Ông Khiêm được rút về đội phụ trách xã của Công an huyện Đức Cơ.

Cũng theo ông Đạo, quá trình xác minh, công an huyện xác định vật mà ông Khiêm dùng để đánh hai người ở Trường THCS Quang Trung (thị trấn Chư Ty) là hộp quẹt mồi thuốc có hình cây súng K54. Hộp quẹt này hiện đang được Công an huyện Đức Cơ tạm giữ. “Hai bị hại trong vụ án không có yêu cầu đi giám định thương tích nên công an huyện không khởi tố vụ án hình sự” - ông Đạo cho hay. Ngày 15-3, Đảng ủy xã Ia Dơk cũng đã ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Khiêm. Trước đó, chiều 2-3, tại Trường THCS Quang Trung, ông Khiêm đã dùng một vật giống khẩu súng đánh một bảo vệ và một học sinh trường này. Đồng thời dùng vật giống khẩu súng đe dọa khiến giáo viên và học sinh nhà trường hoảng sợ. LỮ QUỲNH LOAN