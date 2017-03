Cách dụ “mồi” của gã giám đốc 26 tuổi

9 giờ ngày 30-8-2013, theo nguồn tin của người bị hại, Công an phường 7, Phú Nhuận đã bất ngờ ập đến một quán cà phê tại khu vực Gia Định để mời đối tượng Châu Hùng Thục về làm việc. Trước nhân chứng, vật chứng rõ ràng, Thục không thể chối cãi hành vi lừa đảo của mình. Vụ án được chuyển giao cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Phú Nhuận thụ lý.

Châu Hùng Thục

Hiểu rõ nhu cầu tìm việc của giới trẻ, Thục đã lên một kế hoạch chuyên nghiệp để đưa “con mồi” vào bẫy. Khoảng tháng 7-2012, Thục bắt đầu thực hiện chiêu tuyển dụng nhân viên với mục đích lừa lấy tài sản. Hắn lập một địa chỉ mail với tên cty.Tuankiet@gmail.com để làm cơ sở liên lạc với những người cần việc. Sau đó, hắn lên các trang tìm việc làm trên mạng để ghi lại địa chỉ mail của những người có nhu cầu và trực tiếp gởi mail cho họ. Nội dung do chính Thục soạn thảo: “Chào em, anh có đọc được thông tin của em ở trang web timviecnhanh.com, được biết em đang cần tìm công việc ở vị trí nhân viên văn phòng... Hiện công ty Tuấn Kiệt (quận Bình Thạnh) đang cần tuyển một nhân viên trợ lý, làm các công việc văn phòng, sắp xếp giấy tờ sổ sách... Nếu muốn xin việc ở đây, hãy để lại số điện thoại, nick yahoo, thông tin liên lạc để Cty tiện trao đổi...”. Thục còn “nổ” về Cty “ảo” của mình: Cty Tuấn Kiệt đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang (áo quần, túi xách, ví, nước hoa, đồng hồ, mắt kính, trang sức...), chuyên hợp tác kinh doanh với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.... Cty đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, mở rộng chi nhánh trên khắp các quận huyện lân cận và các tỉnh thành trên cả nước, nên rất cần một nguồn nhân lực lớn... Mọi chi tiết xin liên hệ với Mr Tuấn: 0937666754 hoặc 0969037697.

Đúng như dự đoán của Thục, nhiều người đã phản hồi mail cho hắn và bày tỏ nguyện vọng muốn xin việc. Bước tiếp theo, hắn hẹn người đến quán cà phê gặp mặt để làm quen và trao đổi công việc, thậm chí là chở đi lòng vòng các siêu thị, shop thời trang... để “khảo sát thị trường”. Thực chất là hắn muốn tiếp cận đối tượng để tạo lòng tin. Sau một vài lần gặp gỡ, nhắm thấy tình hình khá ổn, hắn mới giở trò. Thông thường, lần hẹn cuối cùng hắn chọn là các nơi có thể gởi túi xách, gởi xe để ra tay. Khi “con mồi” mất cảnh giác, hắn tìm cách cuỗm trọn tài sản của họ và lặn mất tăm.

Mail dụ người xin việc

Nạn nhân Trần Thị Thư (SN 1993, ngụ Q9, TPHCM) kể lại: Biết nhau qua mail, Tuấn giới thiệu là Giám đốc Cty đang cần tuyển người nên Thư đã đồng ý gặp mặt. 11 giờ 55 ngày 17-8-2013, Tuấn hẹn Thư tại siêu thị Coop Mart (P7, quận Phú Nhuận) để vào bên trong khảo sát thị trường. Lúc đi gởi xe, Tuấn bảo Thư đưa giỏ xách cho hắn giữ hộ. Tin tưởng vị giám đốc, Thư không ngần ngại giao túi cho hắn. Gởi xe xong trở ra, Thư tá hỏa khi Tuấn đã không còn ở đó nữa, gọi điện thì chỉ nhận được tín hiệu ngoài vùng phủ sóng. Thư đành đến CA phường trình báo việc bị mất túi xách bên trong có một laptop hiệu Acer (trị giá 12,5 triệu đồng), 500 ngàn đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Trần Thị Trâm (SN 1988, tạm trú tại P3, quận Bình Thạnh) cũng bị lừa giống Thư. 13 giờ 30 ngày 18-8-2013, Trâm nhận được điện thoại của Tuấn mời đến quán karaoke (P7, Phú Nhuận) gặp gỡ các nhân viên Cty và đối tác để làm quen. Khi lên đến nơi, Tuấn bảo Trâm đứng đợi trước phòng số 101 chờ mọi người. Cùng lúc, hắn mượn ĐTDĐ Sam sung hơn 8 triệu đồng của Trâm liên lạc với ai đó, vì điện thoại của hắn bị hết pin. Nhưng chờ mãi, Trâm không thấy Tuấn quay lại mới biết đã bị lừa.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thục khai nhận với thủ đoạn như trên, hắn đã lừa 13 vụ. Khoảng tháng 3-2013, hắn đã lừa lấy một chiếc xe máy hiệu Sirius và một số tài sản có giá trị khác của một người phụ nữ tên Hiệp. Thông qua mail, Thục đã chủ động gọi cho Hiệp để hẹn gặp tại một quán cà phê. Sau lần ấy, hắn lại liên lạc cho Hiệp để bàn tiếp công việc. Hiệp điều khiển xe máy đến đón hắn rồi cả hai qua siêu thị Coop Mart (P7, Phú Nhuận) gởi túi xách, để vào trong xem hàng hóa và ăn uống. Thục cất phiếu giữ đồ. Sau đó, với lý do tiếp tục đi khảo sát thực tế, Thục chở Hiệp qua siêu thị Big C (Gò Vấp). Lúc gởi xe, Thục cũng là người giữ phiếu.

Trong lúc Hiệp dạo trong siêu thị thì Thục nhanh chóng ra lấy xe và chạy qua siêu thị ban nãy lấy luôn túi xách (bên trong có một laptop và giấy tờ chiếc xe nói trên). Chiếc xe chiếm đoạt được của Hiệp, hắn mang ra gởi ở bến xe miền Đông, còn laptop bán với giá khoảng 4 triệu. Ba ngày sau, thấy tình hình yên ắng, Thục quay trở lại lấy xe Sirius làm phương tiện đi lại. Cuối tháng 3-2013, hắn cho một người bạn ở quận 11 mượn xe. Nhưng sau đó hắn hay tin chiếc xe đã bị Công an thu giữ. Cũng theo lời khai của Thục, hắn đã bán được 7 laptop do phạm tội mà có.

Hiện Công an quận Phú Nhuận đang tạm giữ 2 chiếc xe máy (hiệu SYM và Lead) cùng 3 chiếc ĐTDĐ do Thục lừa đảo chiếm đoạt của người bị hại. Vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Thục đang được điều tra mở rộng. Ai là nạn nhân của Châu Hùng Thục, xin vui lòng liên hệ với ĐTV Nguyễn Chí Hùng - Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Phú Nhuận, ĐT: 08.38441980 hoặc 0908196309 để cung cấp thêm thông tin.



Theo THIÊN THANH (CATP)