“Cài cắm” người giúp việc, Việt kiều Úc bắt cóc “con rơi”?

Tình mẫu tử bị chia cắt, sản phụ sức khỏe yếu nhưng vẫn đi khắp nơi tìm kiếm con. Đằng sau câu chuyện cảm động này là tâm sự đắng lòng của một phụ nữ trẻ nhẹ dạ…

Người mẹ mất con đang kể về sự việc.

Ôm trẻ con bỏ đi đúng ngày bà chủ nhập viện

Đó là hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ tên Trần Thị Phương Duyên (SN 1979, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Năm 2010, lúc chị đang làm nhân viên thiết kế quảng cáo tại Cần Thơ thì gặp một người đàn ông tên Phan Thanh Luân, Việt kiều Úc về nước làm ăn. Anh này là đối tác của công ty chị.

Dù ở Úc đã có vợ con nhưng khi về nước gặp người phụ nữ xinh xắn, giỏi giang, Luân vẫn si mê tán tỉnh. Thời gian qua lại trong công việc khiến hai người nảy sinh tình cảm. Hệ quả của tình yêu là cái thai trong bụng cô gái ngày một lớn lên. “Khi ấy, biết anh đã có vợ, không dám trông mong gì hơn nhưng vì thương đứa con nên tôi quyết tâm sinh đứa trẻ”, chị tâm sự.

Đầu năm 2011, đứa con trai bụ bẫm được chào đời, đặt tên Trần Thanh Lâm. “Dù không mang họ cha nhưng tôi muốn đặt một cái tên nghe hao hao tên của người cha để nhớ về người đàn ông của đời mình”, chị lý giải về cách đặt tên con.

Suốt hai năm chăm chỉ làm việc nuôi con, dường như chị đã quên được người phụ bạc. Thế nhưng, kịch bản cũ lại bắt đầu xuất hiện mà bản thân chị không hề hay biết. Chị gặp một người đàn ông khác và thêm một đứa bé chuẩn bị ra đời. Không chồng mà có con lần hai, sợ bị mọi người dị nghị, chị bụng mang dạ chửa lên TP.HCM trú tạm ở ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh chờ ngày sinh nở.

Trước đây, chị Duyên thuê một người giúp việc, tên Đường Kiều Phượng Liên, gần 50 tuổi, trông nom con trai. Bà Liên không gia đình, không con cái nên được chị tin tưởng. Nhưng không ngờ, người phụ nữ này đã bắt cóc đứa con bụ bẫm của chị.

“Trong thời gian tôi sinh nở, bà giúp việc ẵm đứa con tôi đi đâu biệt tích. Đã hơn một tháng qua tôi không tìm thấy con trai. Tôi đã trình báo sự việc với công an nhưng đến nay chưa có kết quả”, người mẹ trẻ nói.

Chị cho biết thêm, người giúp việc đến ở với chị hơn 1 năm nay. Tuy không có chồng con nhưng bà Liên có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ khiến chị rất yên tâm. Bởi vậy, người giúp việc được chủ nhà ưu ái, cho ở lại nhà và ngủ chung giường. “Tôi coi bà ấy như chị em thân thiết trong nhà”, chị Duyên nói. Bé Lâm cũng rất quấn quýt bà bảo mẫu.

“Hợp đồng tác chiến” giữa người giúp việc và "chồng hờ" của bà chủ?

Chị Duyên kể thêm về cuộc sống của mình dẫn đến việc đứa trẻ bị bắt cóc. Trong suốt 3 năm qua, cha của bé Lâm chưa một lần về nước thăm nom, mặc dù anh ta biết chị mang thai và đã sinh một con trai.

Bà giúp việc và đứa trẻ bị bắt cóc.

Anh ta nhờ một người em bà con xa ở Phan Thiết (Bình Thuận) thỉnh thoảng ghé thăm cho biết tình hình. Người mẹ mất con suy đoán: “Ý đồ họ muốn tiếp xúc tôi không có gì là tốt lành cả. Ban đầu người em họ đó tỏ ra ân cần, lo lắng nhưng rồi càng về sau lại càng nói xấu tôi, họ bảo tôi không làm tròn bổn phận của người mẹ, không biết chăm sóc con. Họ bảo tôi mượn cớ đứa con để tống tiền họ. Từ đó, tôi không muốn liên hệ với những người thân thích của cha đứa bé, tôi chọn cuộc sống bình yên cho riêng mình”.

Lúc đi lên TP.HCM để chuẩn bị cho đứa con thứ hai chào đời, người giúp việc nằng nặc đòi đi theo. Trước đó, chị đã cho bà Liên nghỉ việc vì nghi ngờ có mối quan hệ mật thiết với phía bên cha của bé Lâm.

“Nhưng khi bà Liên khóc lóc, ngỏ ý đi theo để được chăm sóc con nhỏ, lại chấp nhận không lương; trong khi đó phía bên người nhà cha của bé Lâm cũng thúc đẩy, mong tôi chấp thuận cho bà Liên đi theo để chăm sóc cháu nên tôi đã đồng ý”, người mẹ nhớ lại.

“Thực ra, tôi đã rất tin tưởng bà ấy. Đã nhiều lần tôi cho bà ấy dẫn con mình đi chơi với chú của nó mà không có sự có mặt của tôi. Cũng có thể từ những lần đó bà giúp việc đã nghe lời bên kia dụ dỗ như thế nào đó mà bắt mất con của tôi chăng?”, người mẹ suy đoán.

Chị nhớ lại, hồi đầu năm khi cho bà giúp việc nghỉ thì bà quay lại đòi tiền lương mấy tháng qua, nếu chị đồng ý trả thì bà mới nghỉ. Đang trong tình trạng khó khăn nhưng chị cũng ráng vay mượn đưa cho bà gần 10 triệu đồng. Thời gian chị gần sinh đứa con thứ hai, vì cuộc sống một mình ở TP.HCM không một ai thân thích, khi bà Liên gạ gẫm quay trở lại làm việc, chị đồng ý.

Ngày 11/8, bà Liên từ Cần Thơ lên TP.HCM để tiếp tục công việc. Ngày 13/8, chị Duyên vào bệnh viện chờ sinh nở, công việc chăm sóc đứa con trai, chị giao lại cho bà Liên. Chiều hôm ấy, bà Liên đón bé Lâm rồi đưa đứa bé đi mất dạng. Sáng hôm sau, chị Duyên trở dạ sinh con mà trong lòng như lửa đốt vì không liên lạc được với bà Liên.

Những ngày trong bệnh viện, chị liên tục gọi cho bà Liên nhưng vô vọng, tin tức con trai bặt tăm. Sinh đứa thứ hai được 4 ngày, chị lọ mọ đi tìm con lớn. Cố liên lạc với gia đình bà Liên để mong có thông tin thì chị được biết, bà Liên nhắn lại rằng bé Lâm đã được đưa về phía bên nội.

“Dù không biết khi nào mới có thể gặp lại con nhưng biết được con vẫn an toàn, tôi đã cười trong nước mắt”, Duyên nói. Trước đó, chị chỉ sợ rằng vì túng tiền mà người bảo mẫu ấy đem bán đứa bé ra nước ngoài.

Sau khi biết tin con trai đang ở bên nội, Duyên tức tốc liên lạc với người chú của con ở Phan Thiết thì nhận được những câu trả lời qua loa, khi thì phủ nhận mọi chuyện, khi thì nói rằng con chị đã được đưa qua Úc với cha của bé, khi thì lại nói con của chị đang nằm bệnh viện.

Vì quá thương con, người mẹ mới sinh nở chưa được tròn tuần đã đi khắp các bệnh viện ở TP.HCM, Bình Dương hỏi han tin tức, nhưng đều vô vọng. Người giúp việc vẫn “bặt vô âm tín”. Cùng đường, người mẹ khốn khổ trình báo với Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Hiện hồ sơ được chuyển về công an phường An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ để tiếp tục điều tra vì đương sự của vụ việc ở địa phương này.

“Tôi mong công an sớm tìm được đứa con cho tôi, đồng thời trừng trị những kẻ bắt cóc, cố tình chia cắt tình mẫu tử”, người mẹ nói trong nước mắt.

Theo Xa lộ pháp luật