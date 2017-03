Cái chết đầy uẩn khúc của cô gái 17 tuổi

Buổi tiệc sinh nhật định mệnh



Thông tin về cô gái Trần Thị Tuyết Phượng (SN 1993), trẻ đẹp xinh xắn, đi sinh nhật cùng nhóm bạn và trên đường về đã chết một cách bí ẩn gây xôn xao dư luận. Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã đến nhà người xấu số. Tiếp chúng tôi, cha mẹ của nạn nhân là anh Trần Văn Dân (SN 1967) và chị Võ Thị Tâm (SN 1972). Trú tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn không tin rằng đứa con gái độc nhất tự tử là sự thật. Chị Võ Thị Tâm thuật lại câu chuyện vào cái ngày định mệnh ấy cho chúng tôi nghe, đôi mắt chị rưng rưng.



Buổi trưa thứ sáu (24-9), sau khi đi học về, con gái chị xin phép gia đình cho đi sinh nhật bạn tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vốn kĩ tính nên lần nào cháu Phượng xin đi chơi, chị Phượng luôn hỏi con mình đi với ai và về lúc mấy giờ? Trước khi đi dự tiệc, bạn hàng xóm là Nguyễn Thị Lê Trinh, chơi thân với cháu Phượng từ bé cũng đã qua xin phép gia đình Phượng để đi cùng. Dù nhà nghèo, chị Tâm không muốn con mình thua thiệt so với chúng bạn. Tấm áo con mặc dự sinh nhật, một tay chị Tâm ủi thật kỹ , tỉ mỉ từng đường chỉ nếp gấp. Lúc cháu Phượng chuẩn bị ra khỏi nhà, chị Tâm dúi vào tay con vài trăm ngàn để mua quà cho bạn và tiêu xài cá nhân. Vậy mà…

Gia đình vẫn băn khoăn tìm lý do cô con gái nhảy cầu tự tử (Hình minh họa)

Chiều cùng ngày, khi trời vừa nhá nhem tối, thấy con đi đã lâu mà chưa về, sốt ruột chị Tâm liền gọi vào số di động của Phượng. Trong điện thoại, chị vẫn còn nghe rõ tiếng Phượng: “Con đi chơi thêm một lúc nữa, khoảng 20 giờ con về nhà”. Thấy Phượng trả lời một cách bình thường, chị yên tâm chuẩn bị bữa cơm, cùng chồng đợi con. Nhưng khi đồng hồ đã quá 20 giờ đã lâu, trong lòng cồn cào không yên, chị Tâm tiếp tục gọi vào máy của Phượng để hỏi thăm. Máy đổ chuông liên tục nhưng không ai nghe máy. Suốt đêm đó, chị Tâm bồn chồn lo lắng đợi con về. Trời vừa tờ mờ sáng, bỗng dưng Nguyễn Thị Lê Trinh, đi sinh nhật cùng Phượng chạy về báo cho gia đình hung tin. Nói giọng lấp lửng: “Tối hôm qua, Phượng đã nhảy cầu tự tử rồi”. Nghe Trinh nói, chị như sét đánh ngang tai. Hỏi Trinh một lần nữa, người bạn của Phượng vẫn lặp lại như cũ. Chị Tâm trấn tĩnh lại và tiếp tục truy vấn Trinh: “Sao chuyện như vậy mà con không báo cho cô hay liền?”, Trinh vội vàng đáp: “Tối qua con say quá!”. Nhìn thoáng đôi mắt của Trinh, chị Tâm linh cảm Trinh đang giấu gia đình chị một sự thật nào đó. Chị Tâm hỏi dồn Trinh: “Sao con không gọi điện về báo ngay cho cô?”. Lúc này Trinh im bặt. Như chợt nhớ, chị Tâm lấy điện thoại và gọi vào số máy của Phượng nhưng không thấy trả lời. Chị Tâm quay sang hỏi Trinh: “Điện thoại và túi xách của con cô đâu?”. Trinh chỉ ra chiếc xe đậu trước nhà và đi từng bước chậm rãi ra mở cốp xe, trao trả lại đồ vật của Phượng cho chị Tâm. Trong điện thoại của Phượng, những dòng tin nhắn và một số cuộc điện thoại nhỡ vẫn hiển thị.



Những chi tiết đáng ngờ



Hớt hải, anh Dân và chị Tâm liền đến ngay khu vực chân cầu Đồng Nai để dò tìm tin tức con mình. Lân la những ngôi nhà xung quanh mé chân cầu thuộc TP Biên Hòa, người dân ở đây cho vợ chồng chị hay, không thấy cô gái nào nhảy cầu tại đây vào đêm hôm trước. Sang mé bên chân cầu thuộc xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, người dân vẫn chẳng nghe gì về vụ việc nhảy cầu của một cô gái. Quanh quẩn ở khu vực chân cầu để tìm dấu vết của con gái, bỗng nhiên chị Tâm điếng người khi phát hiện chiếc áo khoác của Phượng. Cầm áo khoác của con trong tay, trên áo vẫn còn đẫm máu và vị trí cùi chỏ của hai tay áo bị rách toạc. Chị Tâm như điên dại và ngất xỉu.



Cố về đến nhà, anh Dân và chị Tâm chạy qua nhà Trinh hỏi rõ cho tường tận sự việc. Trinh cho biết, tối hôm trước khi tàn tiệc sinh nhật, Đức, Trinh và Phượng cùng chở nhau trên xe Wave không biển số chạy về Bình Dương. Vừa leo lên cầu, bỗng nhiên Đức hô to: “Phía trước có Công an giao thông”. Hoảng loạn quá nên Phượng đã leo lên cầu và nhảy xuống sông Đồng Nai để trốn thoát. Nói đến đây, chị Tâm cắt lời Linh và yêu cầu giải thích việc: “Vì sao áo của Phượng ướt đẫm máu và được vứt phía bên chầu cầu Bình Thắng?”. Điều này đồng nghĩa với việc cháu Phượng nhảy cầu là bất nhất. Nếu như Trinh cho rằng khi Đức chở Trinh và Phượng lưu thông trên cầu và hướng về TP HCM thì cái áo dính máu không thể nằm phía bên kia chân cầu thuộc địa phận xã Bình Thắng, huyện Dĩ An. Trở lại với máy điện thoại của nạn nhân Trần Thị Tuyết Phượng còn lưu những cuộc điện thoại và dòng tin nhắn, nổi lên một chi tiết đáng ngờ. Chị Tâm cho biết, khi nhận lại máy của Phượng từ tay Trinh, trong đó còn lưu lại tin nhắn có nội dung: “Trinh có khai như anh dạy không? Khai tầm bậy thì anh có bị ở tù không?”.



Ngay sau khi phát hiện áo nạn nhân dính đầy máu và sự mất tích bí ẩn của Phượng, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ việc. Tại Cơ quan ban đầu Trinh khai nhận, khi tiệc tan, Hùng chở Phượng chạy trước, Đức trở Trinh chạy chậm phía sau. Cả nhóm bạn lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng về siêu thị BigC Đồng Nai. Một lúc sau, Đức và Trinh chạy lên phía trước thì phát hiện Phượng đang đứng. Cũng theo lời của Trinh, khi hỏi Phượng: “Vì sao đứng ở đây mà không đi với Hùng?”, thì Phượng cho biết: “Do bị bạn đạp té”.



Ông Trần Văn Dân, cha ruột nạn nhân nói trong nghẹn ngào: “Trong những ngày mỏi mòn tìm xác cháu, gia đình cố gắng gặng hỏi Trinh về những thanh niên đi chung với con tôi, là trước khi xảy ra vụ “tự tử”, con tôi có đi đâu nữa không?”. Trinh trả lời: “Trước đó có đưa em Phượng đến trạm xá Long Bình Tân để điều trị vết thương do ngã xe”. Nhưng khi vợ chồng ông Dân đến trạm xá thì bác sĩ ở đây xác nhận: “Trạm xá không có nhận trường hợp nào như thế và cũng không có ai tên là Phượng vào trạm những ngày qua”. Xác minh sự việc này, chúng tôi đã đến Trạm xá Long Bình Tân để tìm hiểu sự việc. Theo cán bộ Trạm xá, trong tháng 9 chỉ có 7 trường hợp sơ cứu tại đây, tuy nhiên, rà soát và đối chiếu những trường hợp vào điều trị tại Trạm xá thì không có bệnh nhân nào tên Trần Thị Tuyết Phượng.



Nửa tin nửa ngờ về lời khai của Trinh, gia đình nạn nhân thuê 3 ghe cào của người dân gần đó và tiến hành tìm kiếm. May mắn thay, đến 14 giờ chiều ngày 27-9, đội ghe cào của gia đình anh Dân thuê đã tìm thấy xác cháu tại đoạn sông thuộc phường Cát Lái, quận 2, TP HCM. Địa điểm tìm thấy xác Phượng cách chân cầu Đồng Nai hơn 20 km. Lúc này gia đình cháu Phượng có yêu cầu cơ quan chức năng đến hiện trường để lập biên bản xử lý vụ việc, tuy nhiên, nhiều người khuyên gia đình nên đưa cháu về Bình Dương để tiếp tục mở rộng điều tra nghi án.



Cơ quan chức năng nói gì?



Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thiên, bác ruột của nạn nhân, người trực tiếp tìm kiếm xác cháu Phượng và có mặt trước giờ giải phẫu tử thi cho biết: “Nghe tin cháu Phượng nhảy cầu tự tử, gia đình đã thuê 3 ghe cào chạy đi tìm xác cháu từ chiều thứ bảy (25-9) đến sáng thứ hai (27-9) mà không thấy. Ai cũng đuối sức mỏi mòn và không tin là cháu đã chết thật. Đến 14 giờ thì điện thoại của những người đi tìm báo đã tìm thấy cháu ở tận Cát Lái. Tôi là người túc trực cạnh xác cháu Phượng từ khi cháu còn nằm trên mặt nước đến lúc đưa thi thể cháu về Bệnh viện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dù cơ thể đã có phần biến dạng, những trên mặt cháu vẫn còn vết rách lớn do chấn thương chứ không phải do va đập dưới nước. Nữ trang trên người còn nguyên vẹn”.



Ngay sau khi phát hiện ra xác cháu Phượng, đối tượng tên Đức, người cầm lái chiếc xe chở 3, trong đó có nạn nhân dẫn đến việc Phượng nhảy cầu đã ra trình diện Công an xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thượng úy Đinh Vĩnh Phương, Trưởng Công an xã Bình Thắng cho biết, Đức và Trinh khai là do tự té. Đối tượng tên Hùng (người chở Phượng) bị tai nạn, được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an xã Bình Thắng xác minh người dân xung quanh 2 đầu cầu thì được biết không xảy ra trường hợp nào tự tử như Đức và Trinh trình báo. Cá biệt hơn, phải mất 2 ngày sau khi tiến hành điều tra, Đức và Trinh mới xác định được nơi nạn nhân Trần Thị Tuyết Phượng tự tử.Lý do các đối tượng này đưa ra là vì “quá xỉn” nên không thể về trình báo cho gia đình nạn nhân biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra và không nhớ rõ vị trí Phượng nhảy cầu. Đối chiếu lời khai của Đức và Trinh phía Công an xã Bình Thắng phối hợp với công an TP Biên Hòa tiến hành thực nghiệm hiện trường và xác định vụ việc xảy ra thuộc địa bàn TP Biên Hòa. Do đó, toàn bộ hồ sơ của vụ “nghi án” trên được Công an xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương bàn giao cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục thụ lý và điều tra. Toàn bộ tang vật liên quan đến nghi án gồm chiếc áo khoác của Phượng còn dính máu và điện thoại lưu những tin nhắn của Đức đã gửi cho Trinh khi cô còn giữ của Phượng cũng được phía Công an xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương bàn giao cho Công an TP Biên Hòa.



Chiều ngày 3-11, chúng tôi có mặt tại Công an tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu vụ việc. Thượng tá Trần Tiến Đạt, Phó trưởng phòng PV11, Công an tỉnh Đồng Nai đã gọi điện thoại đến Phòng Cảnh sát hình sự TP Biên Hòa để xác minh vụ “nghi án” trên. Theo Thượng tá Trần Tiến Đạt, vụ việc vẫn đang được Công an TP Biên Hòa thụ lý điều tra và chờ kết luận cuối cùng từ phía Cơ quan Giám định pháp y để có hướng điều tra làm rõ vụ việc. Gia đình nạn nhân cũng đã làm đơn gửi lên Công an TP Biên Hòa đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của con họ.



Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết luận chính thức từ Cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết của nạn nhân Trần Thị Tuyết Phượng.