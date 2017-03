Cái chết nhiều uẩn khúc của một nam sinh tại bệnh viện

Sự việc bắt đầu vào đêm 12/8, khi Phạm Phú Chung (19 tuổi, trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), tân sinh viên Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng bất ngờ bị Nguyễn Văn Thìn (23 tuổi, tạm trú P.Mỹ An), Võ Đình Hồng (21 tuổi, tạm trú P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) và Lê Anh Giáp (24 tuổi, trú H.Tiên Phước, Quảng Nam) đâm trọng thương do trả thù nhầm khi vừa ra khỏi quán karaoke Phượng Hoàng (đường Huỳnh Tấn Phát, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng)





Cái chết đầy uẩn khúc của tân sinh viên Phạm Phú Chung cần được sớm làm rõ...



Bác ruột của Chung là ông Phạm Phú Mỹ cho biết, ngay sau khi sự vụ xảy ra, Chung được đưa đi cấp cứu và điều trị 6 ngày tại Khoa Hồi sức cấp cứu và Khu điều trị B3, BV Quân y C17-TP.Đà Nẵng. Tại đây, bác sĩ điều trị chẩn đoán sức khỏe của Chung đã ổn định nên cho xuất viện lúc 19h30 ngày 18/8. Tuy nhiên đến 23h cùng ngày, Chung được đưa trở lại BV do đau bụng dữ dội.





“Trước tình hình sức khỏe của cháu Chung và thái độ của bác sỹ, sáng 19/8, gia đình chúng tôi xin đưa Chung sang BV Đà Nẵng để điều trị nhưng bác sĩ Sinh (bác sỹ trực tiếp điều trị) cho rằng không cần chuyển và yêu cầu hút dịch trong phổi vào chiều cùng ngày”, ông Phạm Phú Mỹ kể lại.





“Khi bác sỹ hút dịch, đứng bên ngoài, chúng tôi nghe con kêu la rất đau đớn rồi ngay sau đó, cháu được chuyển trở lại Phòng Hồi sức cấp cứu. Lo lắng, gia đình đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa sổ thì thấy rất đông các bác sĩ đang dùng máy sốc tim cho con tôi”, ông Phạm Phú Đức, bố của Chung cho biết thêm.





Đơn tố cáo của ông Phạm Phú Đức, bố nạn nhân Phạm Phú Chung...



Hoang mang, lo lắng thì đến 16h30 ngày 19/8, bác sĩ Toàn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu gặp gia đình thông báo về tình trạng nguy kịch của Chung và bảo “các bác sĩ đang cố gắng”. Trước sự việc, gia đình có nhờ bác sĩ ở BV Đà Nẵng sang BV C17 hội chẩn thì bác sĩ này cho biết Chung đã tử vong. Cố hy vọng, cả gia đình tôi chờ đợi, nhưng bức xúc trước thái độ và cách hành xử của bác sỹ bệnh viện, đến 19h, tôi leo cửa sổ vào Phòng Cấp cứu thì mới phát hiện cháu Chung đã chết, ông Mỹ bức xúc.





Tại buổi làm việc với báo chí, Đại tá Văn Quý Tuấn, Chính ủy Bệnh viện C17, xác nhận Chung đã tử vong vào lúc 16h30 ngày 19/8, còn việc Chung đã tử vong nhưng vẫn đặt ống thở là do có nhiều trường hợp bác sĩ vẫn giữ nguyên thiết bị. Bệnh viện chỉ cho bệnh nhân Chung xuất viện khi đã hoàn toàn bình phục còn diễn biến bệnh và nguyên nhân tử vong của Chung ra sao thì chưa thể kết luận. Riêng việc không thông báo cho gia đình, ông Tuấn cho rằng: “Không phải lúc nào cũng thông tin ngay đến gia đình bệnh nhân, hoặc trường hợp bệnh viện còn nhiều việc chứ không chỉ một ca bệnh này”.





Hiện chúng tôi chưa thể nói điều gì. Tất cả chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng, ông Tuấn cho biết thêm.





Theo kết quả của Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng, vết thương từ lưng trái của Chung do bị đâm đã gây thủng đáy phổi trái, nên khi khám nghiệm tử thi trong lồng ngực tràn ngập hơn 3 lít máu. Ngoài ra, khi khám nghiệm, tử thi còn một vết thương từ lưng thấu bụng phải khiến ổ bụng có khoảng 1 lít máu.





Về vấn đề này, bác sĩ Võ Đình Thạnh, Giám đốc Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng cho biết : “Nếu bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục khi xuất viện, thì khi nhập viện trở lại. Không thể chỉ trong thời gian ngắn, nội tạng lại xuất huyết nhiều như vậy”.





Hiện Công an Q.Hải Châu đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.





Theo Bửu Lân (VTC News)