Cái chết thảm của chủ quán bi-a

Nạn nhân là ông Lê Văn Sắm, SN 1959, ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, chủ quán bi-a được mở trong khuôn viên gia đình, đã bị hung thủ dùng dao nhọn đâm 7 nhát vào bụng và ngực trái, dẫn đến tử vong.



Thông tin ông Sắm bị đâm chết được nhân dân thôn Dược Hạ cấp báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn vào 15h50 cùng ngày.Tiến hành làm rõ vụ việc, lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP và Công an huyện Sóc Sơn, Công an xã Tiên Dược đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của nhân chứng, qua đó xác định nạn nhân bị mất 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia.



Trước đó, ông Sắm vẫn dùng chiếc điện thoại này để liên lạc với người thân trong gia đình. Cùng với việc lấy mẫu vân tay của toàn bộ các đối tượng khả nghi trên địa bàn để tìm chứng cứ liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã đi sâu điều tra mâu thuẫn giữa nạn nhân với những người xung quanh và phát hiện cách đó không lâu, ông Sắm cho người cháu họ nhà ở đối diện phía bên kia đường nợ khoảng 800 nghìn đồng.



Người cháu họ này tên là Lê Bảo Trọng, SN 1994, ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược (Sóc Sơn). Tìm hiểu về thời gian của Trọng, cơ quan điều tra phát hiện vào thời điểm trước và sau khi nhân dân thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược phát hiện chủ quán bi-a bị chết, Trọng không có mặt ở nơi cư trú. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ 14h-14h30 ngày 11-11, một số người đã nhìn thấy Trọng xuất hiện ở gần khu vực nhà người bác họ trong tâm trạng lo sợ và hoảng hốt.



Từ những tài liệu, chứng cứ nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ chức năng của CATP Hà Nội quyết định triệu tập Trọng để đấu tranh.Tại cơ quan công an, Trọng khai đã giết người bác họ một cách dã man, tàn bạo.



Trưa 11-11-2010, Trọng cầm con dao nhọn hàng ngày vẫn róc mía ăn, đi ra đường và bị ông Sắm nhìn thấy, gọi vào để yêu cầu Trọng trả nợ khoảng 800 nghìn đồng. Thấy Trọng nói không có tiền trả, ông Sắm đã nổi cáu đánh Trọng mấy cái, dẫn đến mâu thuẫn giữa Trọng và ông Sắm. Trong lúc tức tối, sẵn có dao nhọn dùng để róc mía, Trọng đã đâm ông Sắm 2 nhát, làm người bác họ gục xuống sàn nhà.



Thấy người bác bị mình đâm đang đau đớn quằn quại, Trọng mủi lòng lấy chiếc áo cũ và nắm thuốc lào định cầm máu cho bác thì thấy ông Sắm định gọi điện thoại di động cho con cháu, hay hàng xóm đến cứu giúp.Trọng đã đâm thêm nhiều nhát lên bụng và ngực trái của nạn nhân cho chết hẳn. Sau đó, Trọng lấy đi chiếc điện thoại di động Nokia của người bị hại.



Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ, để xử lý nghiêm hành vi của Lê Bảo Trọng, theo quy định của pháp luật.





