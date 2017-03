Cái giá của cuộc tình vụng trộm

Lúc 8 giờ 30 ngày 7-11-2012, khi Công an huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) nhận được tin báo từ Công an xã Phúc Lai: tại nhà nghỉ Sinh Thái (thuộc thôn 7, xã Phúc Lai, do chị Bùi Thị Lý, SN 1972, làm chủ) có một đôi nam nữ bị đâm chết tại phòng nghỉ. Hung thủ là một nam giới khoảng 40 tuổi đã bỏ trốn cùng người lái xe ôm chờ sẵn trên Quốc lộ 70.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đoan Hùng lập tức cử một tổ công tác có nhiều kinh nghiệm xuống hiện trường, xác định hai nạn nhân chết tại nhà nghỉ là Nguyễn Đức Thụ (SN 1979, làm chủ thầu xây dựng) và Vũ Thị Nhung (SN 1983, bán hàng tạp hóa ở chợ Ngọc Quan, Đoan Hùng, đều ở thôn 8, xã Ngọc Quan). Cảnh sát điều tra Công an huyện Đoan Hùng tập trung truy xét và vận động đối tượng ra đầu thú. Sau một giờ xảy ra vụ án, Phạm Văn Hưng (ảnh, SN 1978, chồng của nạn nhân Vũ Thị Nhung) được người nhà đưa đến Công an huyện Đoan Hùng đầu thú cùng tang vật vụ án. Theo lời khai, năm 2003 Hưng kết hôn với chị Nhung và sinh được hai cậu con trai. Tháng 6-2011, Hưng vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của Nhung với nội dung: "N. ơi, anh yêu em lắm!". Vô cùng tức giận, Hưng gặng hỏi về mối quan hệ trên, Nhung nói đó chỉ là quan hệ bạn bè. Cũng từ đây, mỗi khi có điện thoại Nhung thường ra ngoài nghe máy, các tin nhắn xem xong cũng xóa ngay. Thời gian gần đây Nhung đi chơi nhiều hơn, mỗi lần đi đều cho cậu con trai đi cùng để Hưng tin tưởng, nhưng thường về nhà rất muộn. Hưng bí mật theo dõi phát hiện Nhung đi cùng một đám bạn gồm cả nam và nữ, trong đó người tên là Bảo ở cùng xã với Hưng đi hát karaoke tỏ ra "quan tâm" Nhung hơn. Khi về nhà, Hưng đã đánh Nhung một trận đồng thời mời bố mẹ Nhung đến nhà nói chuyện. Khoảng hai tháng trở lại đây, Hưng làm thuê cho anh Đinh Văn Thụ, cai thầu xây dựng. Hưng và Thụ chơi thân với nhau từ bé, nhà lại gần nhau nên Thụ thường hay sang nhà Hưng chơi. Không ngờ rằng người bạn thân lại có quan hệ tình cảm với vợ mình, Hưng sang nhà gặp Thụ nói chuyện, yêu cầu không được gọi điện cho Nhung. Sau lần đó, Hưng thường xuyên bị Thụ điều đi làm việc ở các công trình xa. Ngày 5-11-2012, Hưng thuê anh Phạm Văn Thắng (SN 1988, ở thôn 8, xã Sóc Đăng, làm nghề xe ôm) theo dõi chị Nhung. Khoảng 8 giờ ngày 7-11-2012, Thắng phát hiện chị Nhung bỏ cửa hàng đi xe máy lên xã Tây Cốc gặp một người đàn ông, sau đó cả hai đến nhà nghỉ Sinh Thái. Nghe Thắng báo, Hưng lập tức đi xe máy lên Tây Cốc vào nhà nghỉ Sinh Thái, thuê phòng cạnh phòng anh Thụ và chị Nhung thuê. Trong cơn ghen điên loạn, Hưng xông vào đâm nhiều nhát vào anh Thụ, chị Nhung khiến hai người tử vong tại chỗ. Sau đó Hưng bảo anh Thắng chở đến nhà anh trai thay quần áo rồi về nhà. Vụ thảm sát trên là bài học đắt giá cho những ai có thói trăng hoa ngoại tình.