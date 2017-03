Cãi nhau, dùng dao mổ lợn chém chết người

Sáng 15/10, thượng tá Lê Xuân Điệp-Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đối tượng cầm dao mổ lợn chém chết người hôm 14/10 đã ra đầu thú. Bước đầu đối tượng khai nguyên nhân là do cãi vã nhau với nạn nhân.

Sau một lát đôi co, Thành lấy con dao mổ lợn trong nhà chém nhiều nhát vào người Phương. Hậu quả, nạn nhân bị chết tại chỗ. Ra tay xong, Thành bỏ trốn. Chiều ngày 14/10, Thành đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Hiện Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trịnh Xuân Thành về hành vi giết người. Theo Trọng Đức (Bee)