Cãi nhau, nam công nhân giết đồng nghiệp rồi đốt xác

Ngày 21-6, đại tá Nguyễn Văn Quý trưởng - Công an H.Bình Chánh TP.HCM cho biết Vắn Cống Bảo (23 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh, nghi can gây vụ giết người đốt xác phi tang) đã ra đầu thú tại Công an TP. Hà Nội.

Nạn nhân là anh Trương Bá Lộc (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), đã bị bị sát hại vào ngày 19-6. Hiện Công an H.Bình Chánh đang di lý Bảo về công an huyện để làm rõ, sau đó sẽ chuyển giao cho Công an TP.HCM điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó khoảng 7g30 ngày 19-6, chị L.T.M.H. (21 tuổi, chủ xưởng sản xuất bao bì nhựa T.V.P ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) đến xưởng sản xuất kiểm tra thì thấy Vắn Cống Bảo và anh Trương Bá Lộc (là hai công nhân đang tạm trú tại xưởng) đang cãi vã.

Nguyên nhân do trước đó, Bảo lấy điện thoại của Lộc sử dụng mà không hỏi ý kiến.

Sau khi được nhắc nhở cả Bảo và Lộc tiếp tục làm việc. Đến khoảng 11g cùng ngày, mẹ chồng chị H. gọi Bảo và Lộc đi ăn cơm không thấy nên đi kiểm tra thì thấy có vệt máu ngay cửa xưởng kéo dài đến nhà vệ sinh và thấy có khói bốc lên.

Biết xảy ra chuyện chẳng lành, bà đã gọi một công nhân ở xưởng bên cạnh đến kiểm tra giúp thì phát hiện xác của anh Lộc đang cháy trong nhà vệ sinh. Lúc này Bảo đã đi khỏi xưởng từ lâu và không liên lạc được.

Công an H.Bình Chánh đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Viện KSND khám nghiệm tử thi, điều tra hiện trường thu giữ 1 ống tuýp sắt có dính máu, 1 thùng nhựa rỗng (loại 10 lít) có mùi dầu hôi ở cửa nhà vệ sinh nơi phát hiện xác anh Lộc.

Sau khi ra đầu thú Bảo đã thừa nhận hành vi giết người rồi dùng dầu hôi để đốt xác đồng nghiệp của mình.