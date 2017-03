Cãi nhau, vợ cầm kéo đâm chồng tử vong

(PLO)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an huyện Gia Lộc điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn Văn Lâm (xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Nạn nhân vụ án mạng là ông Tăng Văn Song (SN 1958). Nghi can tình nghi sát hại ông Song là bà Đặng Thị Thiết, vợ nạn nhân.