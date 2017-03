Cãi nhau với chồng qua internet, vợ treo cổ tự tử

Theo Giang Chinh (ANTĐ)



Ngày 8-5, Công an quận Lê Chân (CA Hải Phòng) cho biết, Cơ quan này vừa hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc một phụ nữ treo cổ tự tử rạng sáng cùng ngày tại nhà số 30/73/89 Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Nạn nhân được xác định là chị Cung Thị Tố Loan (SN:1978) trú tại số 26/26 Dư Hàng, quận Lê Chân..Chồng nạn nhân là anh Trần Tuấn Anh (SN 1963) hiện đang định cư tại Mỹ; còn đứa con trai 6 tuổi tên Trần V.H ở với mẹ tại Hải Phòng. Hai mẹ con nạn nhân đã làm thủ tục sang Mỹ ở nhưng chưa đi, thì chuyện xảy ra.Theo tài liệu điều tra của Cơ quan công an, đêm 7-5, chị Cung Thị Tố Loan chát với chồng là anh Trần Tuấn Anh đang định cư tại Mỹ qua máy tính cá nhân. Quá trình trò chuyện, 2 người xảy ra cãi vã.Có lẽ biết tính vợ, Tuấn Anh đã điện báo cho em trai tức tốc đến nhà nơi 2 mẹ con chị Loan đang ở đề phòng có chuyện xấu. Khi đến nơi, em trai Tuấn Anh gọi cửa nhưng không thấy chị dâu ra mở. Vì đây là nhà riêng của mình, cho chị dâu cùng cháu ở nên em trai Tuấn Anh đã sử dụng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào, phát hiện chị Loan đã chết trong tư thế treo cổ. Còn cháu Trần V.H vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, không hề biết người mẹ đã ra đi mãi mãi.Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Lê Chân đã có mặt phong tỏa hiện trường, phục vụ điều tra. Kết quả khám nghiệm, hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết là do tự tử.Một cán bộ điều tra cho biết, đây là vụ tự tử thứ 6 kể từ đầu tháng 5-2013 đến nay ở Hải Phòng. Nguyên nhân chủ yếu là do mẫu thuẫn gia đình, mâu thuẫn tình cảm và nợ nần.