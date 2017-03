Cãi nhau với nhân viên quán bar, rồi đâm chết khách

Ngày 21-3, Cơ quan công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã bắt, và bàn giao Chu Đình Dương ( phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, đêm 17-3, Dương và anh Lê Hồng Trung ( trú phường Nghi Tân) cùng 5 người bạn đến Quán bar GoldenSea (thị xã Cửa Lò) uống bia, nghe nhạc. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, Trung đến quầy bar tính tiền để cả nhóm về nhà ngủ.

Trung thắc mắc về giá cả và mâu thuẫn với nhân viên quán. Lúc này, người quản lý quán đến can ngăn và bảo Trung cứ trở về nghỉ rồi sáng hôm sau tới thanh toán.



Nghi can Chu Đình Dương.

Trung và Dương vừa đi về được một lúc thì quay lại quán và Trung tiếp tục lớn tiếng chưởi bới nhân viên. Lúc này, người quản lý quán tiếp tục can ngăn và bảo Trung, Dương cứ yên tâm về nhà ngủ.



Anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi trú khối 6, phường Nghi Tân) - là khách của quán, thấy ồn ào nên đến hỏi thăm. Lúc này nhóm Dương, Trung lại mâu thuẫn, xô xát nhau với anh Hùng. Dương bất ngờ rút một con dao bấm trong người đâm thẳng vào người anh này.

Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do bị thương quá nặng, anh Hùng tử vong sau đó.

Công an thị xã Cửa Lò đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng PC45, Công an Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án. Dương bị bắt khi đang trốn tại nhà người thân.