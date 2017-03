Cãi phụ xe, hành khách bị chém

Nạn nhân Phan Phụng Tài bị với cánh tay trái bị chém gần đứt lìa được các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng - Ảnh: Tấn Vũ

Tại bệnh viện, các y bác sĩ tìm cách khâu vết thương, nối các gân và dây thần kinh tay cho nạn nhân.

Anh Tài kể lại ngày 25-2 anh cùng gia đình đón xe khách 43S-3017 đi từ Huế vào TP Đà Nẵng. Bất bình trước tình trạng phụ xe thu tiền hành khách khác cùng đi 40.000 đồng/người, nhưng lại thu của gia đình anh 50.000 đồng/người, hai người đã có cãi vã.

Khi xe khách vừa đỗ, anh Tài đi tới đường Tôn Đức Thắng (thuộc phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì bị một nhóm thanh niên chừng 5 người dùng mã tấu chém vào người tới tấp. Anh Tài bỏ hành lý chạy thoát thân trước khi vào viện cấp cứu. Nhiều người dân gần đó đã điện báo công an phường.

Bác sĩ Nguyễn Văn Huệ - khoa ngoại thần kinh - cho biết bệnh nhân Tài bị gãy xương trụ tay trái, đứt thần kinh trụ, gân gấp chung vòng các gân cơ trụ trước và kết lớp xương trụ. Phần đầu nạn nhân bị chém toạc phải khâu 9 mũi, ngoài ra trên bả vai còn ba vết thương khác kéo dài. Theo bác sĩ Huệ, sau khi phẫu thuật ghép xương tay, bệnh nhân Tài phải điều trị ít nhất 3 tháng bằng vật lý trị liệu thì cơ may cánh tay này mới hồi phục.

Thiếu tá Nguyễn Đức Tám - trưởng Công an phường Hòa Khánh Nam - cho biết: công an phường đã truy bắt các đối tượng và phụ xe ngay trong đêm gây án. Phụ xe Thái Ngọc Hậu khai nhận đã gọi anh ruột là Thái Ngọc Phước (sinh 1970, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu) cùng một số đối tượng khác chém hành khách này. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TẤN VŨ (TTO)