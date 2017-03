Đang đi, nhớ là mình bỏ quên cái quẹt ga nên An quay lại lấy. Đến nơi thì một người cho rằng hộp quẹt của gia đình chứ chẳng phải của An nên nói cạnh, nói khóe. Bực mình, An tát ông này làm ông ngã ngửa, đập đầu xuống đất rồi chết. Hic, có cái quẹt ga mà người chết, kẻ vào tù có đáng?

