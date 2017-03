Cái tình của người dẫn giải bị cáo

Vụ án mà chị là bị cáo được xếp lịch xử sau ba vụ khác. Đầu giờ chiều, anh công an trẻ dẫn giải bị cáo đến sớm rồi tìm gặp chủ tọa xin xét xử vụ chị trước. Thẩm phán hỏi lý do, anh chỉ cười không nói gì... Sau đó, tuy không biết được nguyên do nhưng vị thẩm phán vẫn đưa vụ án ra xử đầu tiên theo như đề xuất của anh công an trẻ.

Sau phiên xử đó, người phụ nữ đã được hơn hai giờ đồng hồ quây quần bên gia đình nào chồng, nào con. Ít ai biết chồng và con của chị đã đi chuyến xe đò tốc hành vừa đến vào buổi trưa để thăm chị. Họ đã vội gác lại chuyện bộn bề kiếm sống hàng ngày để được gặp chị trong một thời gian ngắn ngủi rồi lầm lũi trở về cho kịp chuyến xe cuối ngày.

Người dẫn giải bị can đó hiểu được hoàn cảnh người phụ nữ, trân trọng từng giây phút để chị được quây quần bên cạnh người thân yêu. Thế nên dù không ai nhờ vả, anh cũng đã chủ động xin cho vụ án được xử trước để trong thời gian chờ bị giải về trại cùng với những bị cáo khác, chị và người thân sẽ có được một khoảnh khắc quý giá sống trong không khí gia đình.