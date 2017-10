Cãi với chồng, 1 phụ nữ uống thuốc trừ sâu tự tử

Sáng 22-10. Trung tá Hoàng Minh Thụ - Trưởng công an xã An Hải huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự tử hi hữu, nạn nhân là chị Trần Thị Đầy, 25 tuổi, trú ở Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn.



Theo đó, vào lúc 21 giờ 50 ngày 20-10, Trung tâm y tế quân dân y huyện Lý Sơn tiếp nhận một phụ nữ uống thuốc trừ sâu tự tử, khi nạn nhân được chuyển vào viện đã trong tình trạng co giật, huyết áp tụt. Sau khi vào viện được 5 phút nạn nhân đã tử vong.

Theo lời khai người nhà nạn nhân và xác minh ban đầu của cơ quan chức năng: Chiều 20-10, anh Dương Văn Bình, 29 tuổi, là chồng của nạn nhân tổ chức nhậu cùng bạn bè, vì buồn bực chồng nên chị Trần Thị Đầy đã viết lên mạng xã hội than phiền và trách chồng không quan tâm đến vợ.

Sau khi đọc được những lời trách móc của vợ, anh Bình về nhà và xảy ra cãi vã, vì cho rằng chị Đầy nói xấu mình để bạn bè cười chê.

Quá ấm ức với cách hành xử của chồng, trong lúc bực tức chị Đầy đã uống thuốc trừ sâu để tự vẫn. Đến 21 giờ 40, anh Bình và người nhà phát hiện chị Đầy đã uống thuốc tự tử và đang trong tình trạng nguy kịch.

Tuy được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vì uống quá liều lượng nên chị Đầy đã tử vong.

Được biết vợ chồng chị Trần Thị Đầy hiện có 2 con gái nhỏ 2 và 3 tuổi.