Cấm cảnh sát cho, tặng trang phục Công an nhân dân

Để tăng cường quản lý Nhà nước về trang phục Công an nhân dân (CAND), lãnh đạo Bộ Công an vừa có công văn yêu cầu các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy yêu cầu thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về trang phục CAND.Theo đó, cần tăng cường công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ (nhất là các Học viện, Trường CAND) nghiêm cấm mua bán, cho, tặng trang phục CAND. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm.Mặt khác, công an các địa phương cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép trang phục CAND trên địa bàn.Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ nguồn gốc các loại trang phục CAND đã thu giữ.Thời gian qua, tại nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm, nhiều cửa hàng bán trang phục lực lượng vũ trang.Vào các ngày 3 và 4-6, Đội chống buôn lậu và Đội kinh tế thương mại (thuộc PC46 - Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra việc buôn bán quân trang, quân dụng trái phép trên các tuyến phố Lê Duẩn, Nguyễn Thiệp và Đại Mỗ (huyện Từ Liêm, Hà Nội), đã thu giữ nhiều quần áo, giày dép, quân hàm, còng số 8, áo giáp đặc chủng… thuộc lực lượng vũ trang.Ngày 8-6, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (thuộc PC46 - Công an TP Hà Nội) phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 6 điểm kinh doanh quần áo tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), phát hiện 1.570 sản phẩm quần áo, mũ gắn sao, thắt lưng, giày da, khuy áo…có gắn nhãn hiệu của Quân đội hoặc có gắn nhãn mác của công ty cổ phần X20 (Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng).Trong số quân trang bị thu giữ còn có nhiều sao mũ, quân hàm, mũ kê-pi, cành tùng, biển hiệu quân nhân, huân chương chiến công, huân chương giải phóng, phên đeo huân chương…của Quân đội. Tại thời điểm kiểm tra, các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy phép kinh doanh mặt hàng trên, cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.Bộ Công an cũng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND chỉ đạo các cơ sở sản xuất kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, cung ứng trang phục CAND, thắt chặt công tác quản lý cán bộ chuyên môn trực tiếp giao nhận, cấp phát trang phục CAND.Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp khám phá, bắt giữ các đối tượng sử dụng quân phục giống như thật của công an, quân đội đi lừa đảo. Có đối tượng còn mặc quần áo của cảnh sát cơ động để chặn xe, trấn tiền người vi phạm luật giao thông, thậm chí hiếp dâm thiếu nữ.