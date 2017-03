Cầm cố nhà lấy tiền tỉ bằng chữ ký giả

Trong đó, Dũng đã bị bắt giữ vào tháng 4-2014, còn Tùng và Hùng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Hồng là chủ sở hữu căn nhà 29B Điện Biên Phủ (phường 25, quận Bình Thạnh). Bà Hồng giao giấy tờ nhà đất cùng tờ khai lệ phí trước bạ cho con trai bà là Trần Quốc Dũng cất giữ. Khoảng tháng 3-2010, Dũng tự soạn ra giấy ủy quyền với nội dung bà Hồng ủy quyền cho Dũng được mua bán, sang nhượng nhà đất và giả chữ ký bà Hồng. Sau đó, Dũng giao cho Tùng và Hùng làm giả con dấu, chữ ký của cơ quan chức năng chứng thực trên giấy ủy quyền.





Hoàng Minh Tùng, một trong hai nghi can đang bỏ trốn. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Có giấy ủy quyền giả trong tay, tháng 4-2011, Dũng đã thế chấp nhà của mẹ và làm hợp đồng vay của bà Trần Thị Kiều Trang 1,5 tỉ đồng. Hợp đồng vay tiền được Văn phòng Công chứng Củ Chi, TP.HCM công chứng. Dũng hẹn trong vòng một tháng sẽ trả tiền cho bà Trang. Tuy nhiên, Dũng đã không thực hiện như đã hẹn và nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan công an. Sau một thời gian điều tra xác minh, tháng 4-2014, Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ Dũng. Làm việc với cơ quan công an, Dũng đã khai ra hai đồng phạm là Tùng và Hùng.

Hiện cơ quan điều tra kêu gọi Tùng và Hùng sớm ra trình diện. ai biết hai đối tượng này ở đâu thì báo về đội 8 PC45, 324 Hòa Hưng, quận 10, gặp điều tra viên Lê Hải Triều, điện thoại: 08.38640548.